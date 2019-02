Au Grand-Duché, depuis décembre dernier, tous les chats domestiques doivent porter une puce: l'identification des animaux est ainsi simplifiée.

Votre chat doit désormais porter une puce électronique

Les chats font partie de la famille de nombreux ménages luxembourgeois. Si un animal disparaît soudainement sans laisser de trace, sa recherche est souvent difficile. Ce que de nombreux propriétaires d’animaux ne savent pas encore: au Luxembourg, depuis décembre, la loi stipule que tous les chats domestiques doivent être pucés.

Qu'il s'agisse de chatons câlins ou de bébés tigres, la plupart de ces amis à quatre pattes adorent partir en expédition à l'extérieur du foyer, de préférence dans le jardin du voisin. "Si un chat domestique a déjà été dehors, même une fois, il voudra y retourner encore et encore. Quand ils errent et chassent les souris, ils se sentent libres", explique Liliane Ferron, vice-présidente de la Ligue luxembourgeoise pour la protection des animaux et volontaire au refuge de Gasperich.



Liliane Ferron travaille comme assistante bénévole au refuge de Gasperich qui accueille environ 40 chats et 80 chiens. Rien qu'en 2016, 473 chats ont été admis Guy Jallay

Malheureusement, il arrive souvent que les chats ne retrouvent pas leur chemin et soient recueillis par des étrangers qui les confient à un refuge. "Il est alors crucial que le chat soit marqué avec une micropuce afin que le propriétaire puisse être trouvé", poursuit la militante pour les droits des animaux.

Nouvelle réglementation

Depuis décembre, chaque chat domestique doit être muni d’une puce d’identification au cours des premiers mois de sa vie, au plus tôt huit semaines après sa naissance. La procédure doit être effectuée par un vétérinaire. La puce, de la taille d'un grain de riz, est généralement implantée derrière l'oreille de l'animal.

Chaque micropuce contient un code à douze chiffres pouvant être lu par un scanner spécifique. C'est la clé qui donne accès aux données du chat et du propriétaire. Par données, on entend par exemple le nom, l'âge, le sexe et la couleur de l'animal ainsi que son nom, son adresse et le numéro de téléphone de son propriétaire.

Contrairement au code, les informations personnelles sur l'animal et son propriétaire ne peuvent pas être lues par le scanner. Étant donné que le Grand-Duché coopère avec la Belgique, les informations relatives aux puces luxembourgeoises sont stockées dans une base de données sécurisée située à Bruxelles.

Il convient également de souligner que ces puces ne transmettent pas la géolocalisation, ce qui signifie que la simple implantation d'une telle puce est insuffisante pour localiser l'animal en cas de disparition.

L'enregistrement du chat, c'est-à-dire le partage des informations avec la base de données, est essentiel au processus d'identification. Au Luxembourg, le procédé peut coûter entre 50 et 100 euros.

Côté pratique, la puce est également utile avec certaines chatières qui sont capables de lire le code et ainsi de permettre l'ouverture du passage seulement pour le(s) chat(s) de la maison.

Sans puce, votre chat peut être adopté Un chat peut être perdu et adopté par une nouvelle famille très rapidement, comme le révèle cette anecdote, partagée sur Facebook. Fin décembre, une personne signale la disparition de son chat et diffuse avis de recherche et photos sur les réseaux sociaux pour tenter de le localiser. A peine une dizaine de jours plus tard, le refuge de Dudelange confirme dans un commentaire que l'animal lui a bien été confié le 27 décembre, mais sans identification, impossible de connaître les propriétaires légitimes. Ainsi, début janvier, l'animal a été pucé par un vétérinaire et remis à une nouvelle famille. "Le chat va très bien", dit le refuge. Avec une puce électronique, cette histoire aurait pu connaître une autre fin.





Le règlement actuel prévoit également que les chats doivent être stérilisés ou castrés. L'intervention a lieu au plus tôt six mois après la naissance de l'animal. Les frais sont à la charge du propriétaire. Au Luxembourg, la castration coûte environ 100 euros, pour une stérilisation, il vous en coûtera entre 150 et 300 euros.

Cas particuliers

Pour les chats qui vivent dans une ferme, pas besoin d'être stérilisés. "Je ne comprends pas la logique derrière tout cela, car même ces chats en liberté ont un propriétaire. La probabilité qu'ils aient des enfants deux fois par an est très élevée à la ferme. Et les chances de survie du chaton ne sont pas toujours les meilleures", se plaint Liliane Ferron, demandant que ces amis à quatre pattes soient également stérilisés.

Par Rosa Clemente

Chats à adopter

A l'asile pour animaux de Gasperich, les animaux sont pucés et reçoivent les vaccins nécessaires pour être adoptés en toute sécurité. De plus, le refuge s'engage à stériliser l'animal après le sixième mois de vie. Au total, les nouveaux propriétaires paient 100 euros pour cela. Refuge de Gasperich

