Parmi les quatre pétitions retenues pour être soumises à l'avis du public sur le site de la Chambre, deux concernent le fonctionnement politique du pays.

Vote des étrangers et référendum à la signature

(pj) Faut-il introduire au Grand-Duché le droit de vote des résidents étrangers de l'UE aux élections nationales? La question avait déjà fait l'objet d'un vote en 2015, mais voilà qu'elle resurgit à l'occasion du dépôt d'une pétition publique validée sur le site de la Chambre des députés. Si l'idée avait fait l'objet d'un net refus des électeurs luxembourgeois (78,02%), un citoyen la relance donc.

Et comme en politique, rien ne se perd tout se recycle, voilà qu'à nouveau également resurgit l'hypothèse d'introduire un référendum sur la refonte possible de la Constitution. Cette fois, il s'agit de la pétition n°1452 déposée par Edgard Kneip. Pour l'heure, les travaux en vue de réviser le texte de 1868 ont été abandonnés, faute d'accord entre les partis. Un issue annoncée cet automne qui avait surpris alors que l'initiative était en marche depuis une quinzaine d'années.

Une opportunité qui ne se représentera pas

Un an après que le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen (DP) a annoncé la tenue d’un référendum sur le projet de nouvelle Constitution, un citoyen relance donc l'idée. Même si depuis les parlementaires se sont accordés non pas sur une vaste réforme (avec campagne d'information et consultation des électeurs) mais sur une révision partielle de 29 articles (sur les 121 actuels) à valider par les députés.

Edgard Kneip réclame lui que l'on revienne au projet initial. «La refonte complète de la Constitution et le référendum représentent donc une opportunité qui ne se représentera plus pour plusieurs générations à venir», note le dépositaire de cette proposition de pétition.

Reste maintenant à chacun des deux textes d'atteindre les 4.500 signatures pour être débattus publiquement un jour prochain devant la Chambre.