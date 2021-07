La nouvelle version de la loi covid qui entrera en vigueur vendredi a reçu le soutien non seulement des élus de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng mais aussi d'une grande partie de l'opposition puisque seul l'ADR a voté contre, jeudi. déi Lénk s'est abstenu.

Vote à la Chambre

Large majorité pour les nouvelles règles sanitaires

Après de vives oppositions ces derniers jours entre opposition et majorité aussi bien sur la motion de censure déposée contre Corinne Cahen (DP) ou sur le vote du Pacte Logement 2.0, le consensus a fait jeudi son retour à la Chambre lors du vote de la nouvelle version de la loi covid. Adopté avec 54 voix, le texte a été soutenu non seulement par les élus DP, LSAP et Déi Gréng, mais aussi ceux du CSV et des Piraten. Seuls les quatre députés ADR ont voté contre, tandis que les deux élues déi Lénk se sont abstenues.

La prolongation de la loi covid avec quelques adaptations a été adoptée avec les voix des députés de DP, LSAP, Déi Gréng, CSV et Piraten. Déi Lénk se sont abstenus. L'Adr a voté contre. pic.twitter.com/KQWXbgyfET — Chambre des Députés (@ChambreLux) July 15, 2021

Parmi les nouveautés introduites figurent notamment la limitation de validité des autotests à 1h du matin et le renforcement des contrôles par la police. Et ce, afin d'éviter une nouvelle flambée des infections comme celle enregistrée aux alentours de la Fête nationale. Objectif: éviter que le Luxembourg ne soit à nouveau classé zone à risques par ses voisins et donc devoir à nouveau modifier le dispositif sanitaire.

Des contrôles renforcés comme «partie de la solution» A compter de la mi-juillet, date d'entrée en fonction de la nouvelle version de la loi covid, la police aura pour consigne de veiller davantage au respect des règles sanitaires, indique vendredi le ministre de la Sécurité intérieure. Ce qui se traduira par plus de contrôles aléatoires notamment.

Cette nouvelle version prévoit également l'introduction d'un régime CovidCheck pour les événements privés qui permet aux résidents de recevoir plus de 10 personnes, limite actuelle autorisée. A condition toutefois que les invités répondent aux critères de la direction de la Santé, à savoir présenter un certificat de vaccination complet, une attestation de rétablissement ou un résultat de test PCR négatif de moins de 72 heures. Des éléments qui seront désormais disponibles directement sur la nouvelle version de l'application créée par le CTIE.

CovidCheck.lu doit se mettre à la page Deux semaines après son lancement l'application ne cesse d'être bonifiée. Il est vrai que pour satisfaire les usagers et répondre aux exigences européennes, les informaticiens du CTIE ont fort à faire.

A noter également que le nouveau texte prévoit une adaptation des règles pour le port du masque par les élèves. Ceux qui seront assis en classe seront désormais dispensés d'en porter, tandis qu'il sera obligatoire lors des déplacements au sein de l'établissement. Une mesure avec un impact limité puisqu'elle entre en vigueur au premier jour des vacances scolaires et doit prendre fin le 14 septembre prochain, veille de la rentrée. Susceptible d'être reconduite, la mesure prévoit également la fin de l'obligation du port du masque lors d’activités scolaires, para- et périscolaires qui se dérouleront en extérieur.

