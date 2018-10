Une enquête auprès des citoyens a eu lieu à Esch/Alzette afin de récolter des propositions pour revitaliser le centre de la ville. L'enquête s'est achevée cette semaine et les premières mesures sont déjà prévues pour 2019.

Vos propositions pour améliorer le centre-ville d'Esch/Alzette

Une enquête auprès des citoyens a eu lieu à Esch/Alzette afin de récolter des propositions pour revitaliser le centre de la ville. L'enquête s'est achevée cette semaine et les premières mesures sont déjà prévues pour 2019.

Revitaliser le centre-ville de la ville d'Esch/Alzette, c'est la nouvelle grande cause de la mairie de la ville. "C'est l'un de nos projets les plus importants, sinon le plus important ", a même déclaré le maire, Georges Mischo, à la presse jeudi; en ajoutant immédiatement "Le centre-ville, ce n'est pas seulement la rue de l'Alzette".

Afin de réaliser la revitalisation souhaitée, la ville a lancé un projet de participation publique en mai. "Plus de 1.300 personnes ont participé, c'est plus que prévu", a souligné avec entrain le maire de la commune. La participation à cette enquête s'est faite via des conférences, des balades en ville ou encore des questionnaires, à remplir rue de l'Alzette ou en ligne.

Le résultat regroupe un catalogue d'idées et de revendications. "Toutes ne sont pas réalisables", a expliqué Luc Wagner, du bureau d'architectes WW+, qui a dirigé le processus de participation pour la ville. Par exemple, une nouvelle dérivation de l'Alzette n'est techniquement pas possible.

Davantage de verdure au centre-ville

Beaucoup de citoyens se plaignent que la ville est trop minérale. Ainsi, l'avenir des jardins éphémères s'annonce prometteur. Photo: Nicolas Anen

Un certain nombre de mesures peuvent toutefois être mises en œuvre relativement rapidement. Comme le verdissement du centre-ville par exemple. "On s'est plaint à maintes reprises que la ville était trop minérale ", a déclaré Luc Wagner. Des installations mobiles suivront dès 2019. Mais aussi des toilettes publiques dans la rue de l'Alzette et une petite aire de jeux pour enfants.

Le système de guidage du stationnement doit également être amélioré. "Il y a suffisamment de places de parking, cela a été prouvé", selon Luc Wagner. Les carrefours où les voitures peuvent traverser la rue de l'Alzette doivent être rétrécis par des éléments. Le mobilier d'assise doit également être remplacé par des bancs qui répondent au principe du "design pour tous".

Objectifs à long terme

Cependant, cela ne suffira pas à lui seul à embellir le centre-ville. A long terme, des travaux seront également réalisés sur l'offre d'achat de la rue de l'Alzette. Des locaux commerciaux vides pourraient être loués à des entrepreneurs ayant des idées novatrices pour un loyer inférieur au prix du marché.

La première exigence, cependant, est d'entrer en contact avec les propriétaires. Maintenant que la phase de participation citoyenne est terminée, c'est la prochaine tâche du bureau WW+.

Renouvellement de la rue de l'Alzette

La rue de l'Alzette doit être rénovée. Photo: Nicolas Anen

A long terme, un renouvellement de la rue de l'Alzette est également prévu. Mais aucune date n'a été mentionnée pour l'heure à ce sujet.

La décision de savoir si la traversée de la rue de l'Alzette en voiture sera complètement empêchée à l'avenir, comme dans le projet Zebridi - qui prévoit la rénovation des routes du centre d'Esch - est toujours en attente. "Il faut d'abord voir comment l'ouverture de l'ensemble de la liaison Micheville va affecter le trafic", a déclaré Georges Mischo.

La ville veut aussi maintenir la pression pour que le "Studentewee" entre Belval et le centre d'Esch devienne enfin réalité.

Ouverture de la salle de shoot en juin 2019 L'ouverture de la Fixerstuff - salle de shoot - doit encore une fois être reportée. Comme l'a expliqué jeudi le maire Georges Mischo, en réponse à une demande, elle n'ouvrira pas avant juin 2019. Lors de la pose de la première pierre, on parlait encore de la fin de l'année 2018. Mais la difficulté des travaux de la maison située au numéro 130 de la rue de Luxembourg retarde cette échéance. La reconstruction est faite de telle manière à ce que le centre d'orientation des jeunes drogués puisse s'y installer. La salle de consommation de drogue se trouvera derrière la maison, dans un bâtiment modulaire.





Par Nicolas Anen, traduction Sophie Wiessler



