(ChB) - Le onzième appareil de la flotte Bombardier Q400 de Luxair Luxembourg Airlines a atterri hier soir, jeudi 3 août, à l'aéroport de Luxembourg.

Commandé en décembre 2016 auprès du constructeur canadien Bombardier Commercial Aircraft, le nouveau Bombardier Q400 NextGen immatriculé LX-LQJ, est arrivé au Findel.

Parti de Toronto mercredi 2 août à 15:12 (UTC), il a effectué deux arrêts à Goose Bay, au Canada et à Reykjavik, en Islande avant de se poser à Luxembourg jeudi 3 août à 18h05 (UTC).

De nouveaux vols vers Dublin, Venise et Copenhague

En attendant sa mise en service en septembre prochain, les dernières adaptations aux standards Luxair seront effectuées par le personnel Luxair Technics, ici à Luxembourg.

Grâce à cet avion supplémentaire dans sa flotte, Luxair étend son offre commerciale en optimisant ses fréquences de vols.

Ainsi, un vol en soirée vers Dublin (le lundi et vendredi) sera proposé à compter du 18 septembre 2017 et 3 vols hebdomadaires vers Venise (le mercredi, vendredi et dimanche) en saison hivernale de même que 3 vols quotidiens vers Copenhague (le lundi et vendredi) seront disponibles à partir du 30 octobre 2017.