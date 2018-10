Une vague de 3.000 coureurs a pris le départ du Vollekslaf Walfer ce dimanche. L'Érythréen Merhawi Ghebreselasie a été imbattable sur la course reine de 14,2 km.

«Vollekslaf Walfer»: 3.000 coureurs inondent la vallée de l'Alzette

(pg - trad. MF) – Une fois de plus le Vollekslaf Walfer a mérité, dimanche matin, sa réputation de fête des coureurs. Environ 3.000 participants ont participé aux différents parcours, réservés aux enfants, aux étudiants et aux routiniers de l'épreuve reine. Merhawi Ghebreselasie, originaire d'Érythrée a remporté la victoire dans la course principale et en a amélioré le record en couvrant les 14,2 km en 44'52 ".

Derrière lui les meilleurs Luxembourgeoise se sont livré bataille avant que Yannick Lieners (47'52") ne finisse 2e de l'épreuve devant Christophe Kass (47'58") et Max Lallemang (48'09").

Côté féminin, Martine Mellina (54'33") a été la plus rapide devant Saskia Daguenet (55'57") et Liz Weiler (57'33").