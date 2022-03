Voici comment va s'organiser la première phase des travaux au niveau de l'A3.

Cauchemar pour les automobilistes

Voici tous les détails pratiques du chantier de l'A3

Vous avez été très nombreux à réagir sur notre précédent article annonçant un véritable cauchemar pour les frontaliers français pour les cinq prochaines années suite au début du chantier de l'A3. Le terme était peu tronqué au regard de ce chantier d'envergure qui amènera à coup sûr son lot d'embarras de circulation.

Rappelons que l'objectif du chantier n'est autre que l'agrandissement de la chaussée pour ainsi créer une troisième voie. Aujourd'hui, c'est l’administration des ponts et chaussées qui a pris la parole pour annoncer le début du chantier d'une manière plus officielle, au travers d'un communiqué. Comme annoncé précédemment, les travaux débuteront donc ce samedi 12 mars à 20h avec l’installation de chantier pour le premier lot entre la croix de Gasperich et l’échangeur de Livange.

Les détails pratiques

L'administration des ponts et chaussées a également annoncé plusieurs détails d'ordre pratique. «Pendant la durée du chantier, en direction de Metz, la bande d’arrêt d’urgence sera supprimée pour créer de l’espace de travail. La largeur des deux voies de circulation sera réduite et la vitesse sera limitée à 70 km/h sur le tronçon en question».

Afin de limiter l'impact sur le trafic, la circulation sur deux voies sera garantie pendant toute la durée du chantier. Quelques barrages ponctuels amenant à une circulation sur une seule voie seront toutefois nécessaires. Toutefois, l'administration des ponts et chaussées rassure que ceux-ci seront installés en dehors des heures de pointe. «Ainsi, du samedi 12 mars à 20h jusqu’au lundi 14 mars vers 7h, ainsi que pendant les nuits (de 20h et 7h) du lundi 14 mars au vendredi 18 mars, le trafic sera dévié sur une voie de circulation et la vitesse sera limitée à 70 km/h».

La fin des travaux de ce premier lot est prévue pour septembre 2024. La mise en place du chantier en direction de Luxembourg, entre l'échangeur de Livange et la croix de Gasperich, est prévue pour mi-avril. Rappelons que ce sont entre 67.000 et 90.000 conducteurs qui circulent quotidiennement sur ce tronçon, long d'une douzaine de kilomètres. Le chantier doit durer jusqu'en 2027 pour un budget total de 356 millions d'euros.

