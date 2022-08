Au-delà des abeilles de nombreuses espèces d'insectes sont menacées. Coup d'œil sur les causes de cette situation préoccupante, et les mesures mises en place pour l'atténuer au Luxembourg.

Ecosystème luxembourgeois

Voici pourquoi les insectes disparaissent

Au Musée national d'histoire naturelle, le Dr. Alexander Weigand se tient devant une boîte de semis contenant différentes espèces d'abeilles. A l'intérieur, se trouvent des spécimens très variés que le spécialiste met en avant pour illustrer la richesse des espèces. Bourdons de plusieurs centimètres y côtoient d'autres espèces si petites et discrètes qu'on pourrait les prendre pour des mouches. «D'après ce que nous savons, il y a 350 espèces d'abeilles sauvages au Luxembourg», explique Alexander Weigand. «Tout comme les papillons, les syrphes et certains coléoptères, elles pollinisent des plantes à fleurs bien précises.»

Les paysages ouverts du sud du pays abritent justement une multitude d'insectes différents. Mais l'urbanisation croissante y restreint de plus en plus les habitats naturels de ces petites bêtes.

«Des études montrent que l'impact négatif de loin le plus important sur la biomasse et la diversité des insectes est lié aux conséquences de l'agriculture, suivies par l'urbanisation», explique Alexander Weigand. «Il serait injuste de dire que les agriculteurs souhaitent provoquer la mort des insectes, mais les agriculteurs conventionnels en particulier y contribuent de facto. Les incitations du gouvernement à une exploitation plus respectueuse de l'environnement sont importantes à ce regard, et sont déjà en partie mises en place.»

Rien qu'au Luxembourg, il existe 350 espèces d'abeilles sauvages, chacune ayant ses propres préférences pour certaines plantes. Photo: Gerry Huberty

Alexandra Arendt, biologiste et membre de la Fédération des unions d'apiculteurs du Grand-Duché, fait remarquer que les engrais et les produits phytosanitaires nuisent aux insectes aussi bien directement qu'indirectement: «les insectes souffrent également du manque de plantes à fleurs».

Ces plantes préfèrent souvent les sols pauvres. C'est pourquoi elles ne poussent pas sur des surfaces fortement fertilisées. Alexandra Arendt ne veut pas non plus faire porter la responsabilité uniquement à l'agriculture, d'autant plus qu'il existe aussi des agriculteurs qui utilisent ou pulvérisent moins, voire pas du tout, d'engrais chimiques.

La mort touche-t-elle tous les insectes ?

Alexander Weigand demande une réflexion différenciée autour de la mort des insectes. Après tout, toutes les espèces ne vont pas si mal. Si l'une d'entre elles n'est que rarement observée, il peut y avoir de nombreuses raisons. «Cela peut par exemple s'expliquer car une espèce vient juste de s'installer chez nous avec la hausse des températures, l'un des effets du changement climatique». Il se peut aussi que l'espèce se porte bien au-delà des frontières nationales et qu'elle soit déjà très fréquente en France.

Mais le contraire peut aussi être vrai, par exemple pour les cervidés. Au Luxembourg, ceux-ci étaient surtout présents dans la partie nord du pays, où se trouvent de nombreuses forêts, car ils dépendent du bois mort comme source de nourriture.

«Nous, les humains, voulons toujours que tout soit ''bien rangé'': nous tondons la pelouse et enlevons le bois mort de la forêt. Mais la diversité ne règne pas là où tout est bien taillé, mais plutôt là où la nature a son espace de liberté. C'est pourquoi je me réjouis qu'entre-temps, les mentalités évoluent à nouveau et que le bois mort, par exemple, soit parfois laissé dans la forêt. Peut-être que le cerf reviendra bientôt d'Allemagne vers le Luxembourg», ajoute Alexander Weigand.

Les zones humides comme celles-ci offrent une diversité végétale importante pour les insectes. Photo: Gerry Huberty

Au-delà d'être importante, la diversité des espèces et des populations d'insectes joue un rôle primordial dans les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Nous ne percevons peut-être même pas ces aspects positifs jusqu'à ce que les animaux ne disparaissent.

Un écosystème qui fonctionne a besoin d'insectes

«Les abeilles sont bien sûr une figure de proue des insectes», sourit Alexandra Arendt. «Beaucoup d'autres insectes sont malheureusement plutôt mal vus. Ils sont pourtant si précieux pour les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Mais contrairement aux nombreuses abeilles mellifères, aucun apiculteur ne s'occupe d'eux».



Alexander Weigand souligne lui aussi l'utilité de ces petits animaux à six pattes : «Beaucoup de gens aiment profiter des possibilités de loisirs de proximité dans les parcs, et les insectes constituent une partie importante de la nature. En tant que prestataires de services écosystémiques, ils pollinisent les plantes, endiguent les surpopulations par infestation ou prédation, filtrent les eaux et bien d'autres choses encore. C'est un système compliqué qui se cache derrière les coulisses de la nature et dont vous ne remarquez souvent rien avant qu'il ne soit déséquilibré».

Les insectes aussi ont besoin de corridors

Alexandra Arendt a rejoint l'association nationale pour l'apiculture afin d'y apporter sa perspective de protectrice de la nature. «J'ai le sentiment que beaucoup de nouveaux éleveurs ont adhéré ces derniers temps parce que l'on a attiré l'attention sur l'abeille mellifère et que ces personnes veulent être plus proches de la nature et faire quelque chose pour la protéger».

De nombreux insectes sont importants pour un paysage fleuri en tant que pollinisateurs, même si tous ne sont pas aussi beaux à voir que les papillons. Photo: Gerry Huberty

Quand les papillons se sentent-ils bien dans le jardin ? Alexandra Arendt donne des conseils pour un jardin accueillant pour les insectes : «Veillez à la diversité des plantes dans votre jardin. Si possible, laissez pousser le gazon jusqu'en juin. Cela aide les insectes et c'est également agréable pour le propriétaire. Si vous gardez votre pelouse bien courte au lieu de laisser pousser une prairie sauvage, vous vous privez aussi de la chance d'avoir un jardin vivant. Les papillons font plaisir à tout le monde. Et si vous avez des enfants, vous pouvez laisser au moins une partie du jardin non tondue jusqu'en juin». En effet, à partir du mois de juin, l'herbe meurt lentement et la plupart des fleurs ont donné leurs graines.

Certes, le Luxembourg possède le pourcentage le plus élevé de zones de protection de la nature en Europe. Mais malheureusement aussi, la plus fragmentée. Un échange entre les «îlots de nature» ne peut donc souvent pas avoir lieu. «De la même manière qu'il existe déjà des tunnels sous les routes ou des ponts verts au-dessus des routes, des corridors naturels plantés en conséquence seraient une bonne possibilité d'échange efficace entre les populations d'insectes», explique Alexander Weigand.

De tels corridors naturels, sous forme de haies, d'arbustes et de bandes boisées, n'apparaissent pas forcément dans un paysage culturel fragmenté, rempli de champs et de pâturages.

Il y a suffisamment d'arbustes et d'arbres dans ce pâturage pour que de nombreux insectes puissent y vivre. Photo: Gerry Huberty

Le «Kass Haff» offre un contre-exemple positif près de la capitale. L'agriculteur bio Tom Kass laisse par exemple ses vaches paître et surtout se reposer dans un grand pâturage. Le pâturage est parsemé d'arbres et de plusieurs taches d'arbustes, et délimité sur les bords par des haies et des morceaux de forêt.

Comment un agriculteur bio veille à la diversité

«Nous avons creusé quelques sillons dans un pâturage en pente situé derrière. Ils permettent à l'eau de s'écouler d'une source située au-dessus. Cela sert uniquement à diriger de manière ciblée l'eau qui s'écoule. Le long des sillons fleurissent les mêmes plantes que dans les zones humides. Il est plus facile d'utiliser efficacement les différentes surfaces si vous avez également différents animaux à la ferme», explique l'agriculteur.

Au printemps, Tom Kass fait paître des moutons sur une petite surface à proximité d'un mur de pierres sèches qui sert de refuge pour les salamandres tachetées, mais il sert aussi d'habitat à différents insectes. «Nous maintenons les différents espaces verts de la ferme pendant des durées variables, de sorte que différentes plantes fleurissent à des moments différents.»

Parmi les différents habitats de la ferme, on trouve également un petit ruisseau qui était autrefois enseveli sur le territoire de la ferme. Tom Kass l'a immédiatement mis au jour après avoir repris le terrain. «En tant qu'agriculteur, j'ai de nombreuses obligations, dont l'ouverture de tels cours d'eau. Mais nous nous y étions de toute façon attelés tout de suite».

D'autres sources de nutriments

Les mesures de protection les plus connues dans l'agriculture biologique sont sans doute le fait de ne pas pulvériser de pesticides et d'utiliser des engrais d'origine animale plutôt que des engrais industriels. Ceux-ci contiennent des éléments essentiels pour les plantes, à savoir l'azote, le phosphore et le potassium. «Le phosphore est une ressource épuisable qui commence à manquer. L'agriculture a impérativement besoin d'une alternative», souligne Tom Kass. La surexploitation du phosphore pourrait entraîner une crise majeure à l'avenir.

Les engrais animaux ne sont pas la seule source de nutriments dont les plantes ont besoin. L'azote, par exemple, peut également être apporté d'une autre manière. «Nous y parvenons grâce à une rotation des cultures, c'est-à-dire que nous ne plantons pas toujours des céréales dans un champ. Au lieu de cela, nous avons plusieurs années où des légumineuses comme le trèfle ou la luzerne y poussent. Elles prélèvent l'azote de l'air et le stockent sous terre dans de nombreux nodules. Au bout de quelques années, elles ont ainsi enrichi le sol de suffisamment d'azote pour pouvoir y planter des céréales qui puiseront dans ces réserves».

Comme Alexandra Arendt et Alexander Weigand, Tom Kass souligne par ses exemples l'importance des synergies de l'écosystème pour son fonctionnement et comment, en fin de compte, les hommes en profitent également. La promotion de l'agriculture biologique et une urbanisation plus modérée, par exemple en imperméabilisant le moins de surfaces possible et en laissant un maximum de surfaces à l'état naturel, aident bien sûr aussi les insectes, mais pas seulement : la nature intacte est plus qu'un slogan touristique, et les insectes jouent un rôle irremplaçable dans les nombreux écosystèmes du Luxembourg.

