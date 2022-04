Durant les prochains mois, des milliers d'arbres fruitiers seront entourés d'un ruban jaune à différents endroits du pays pour indiquer que la cueillette pour un usage personnel est autorisée.

Action «Gielt Band − Hei dierft Dir plécken»

Voici où vous pourrez cueillir des fruits gratuitement

Mélodie MOUZON Durant les prochains mois, des milliers d'arbres fruitiers seront entourés d'un ruban jaune à différents endroits du pays pour indiquer que la cueillette pour un usage personnel est autorisée.

Chaque année, un tiers de nos aliments finissent à la poubelle, faute d'avoir été consommés. Pour réduire le problème du gaspillage, le ministère de l'Agriculture a lancé l'automne dernier la campagne «Gielt Band - Hei dierft Dir plécken» (Ruban jaune-ici vous pouvez cueillir) en collaboration avec le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol).

Le principe est simple: si un ruban jaune est attaché à un arbre fruitier, la cueillette pour usage personnel est autorisée, voire même encouragée. Et ce, afin d'éviter que des centaines de kilos de fruits pourrissent sur et sous les arbres. L'action permet ainsi de valoriser des fruits qui n'auraient pas été vendus dans le commerce, car pas assez beaux ou mal calibrés.

L'initiative étendue

La première édition automnale a été couronnée de succès et a donc poussé le ministère à la renouveler cette année. Le coup d'envoi de la campagne anti-gaspillage a été donné ce mercredi dans le verger communal de Schifflange où les cerisiers, mirabelliers, pommiers ou encore pruniers en fleurs annoncent déjà l'arrivée de la saison fruiticole.

La carte répertorie 2.600 arbres fruitiers répartis dans 74 vergers communaux. Photo: D. R.

Suite à l'engouement autour de la première édition, le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) compte étendre cette initiative collective aux personnes privées, aux associations et aux entreprises propriétaires d’arbres fruitiers. «À l’heure actuelle, dans un contexte de conflits armés, de crise sanitaire et de changement climatique, il est plus important que jamais de continuer à sensibiliser et à mobiliser autant de gens que possible contre le gaspillage alimentaire», a-t-il expliqué.

Le président du Syvicol Emile Eicher (CSV) s’est réjoui pour sa part de l’élan de solidarité des communes. A ce jour, 40 communes se sont montrées solidaires en s’associant à l’action. Au total, 3.500 arbres ont été marqués de rubans jaunes. Le président du Syvicol espère qu'il y en aura davantage par la suite et «qu'au moins la barre des 50 participants sera franchie».

Une nouvelle carte interactive

Le lancement de cette seconde campagne était aussi l'occasion de présenter la nouvelle carte en ligne interactive pour localiser les vergers et les arbres ouverts à la cueillette, dans le cadre du projet pilote «Tutti Frutti» développé par Pro-Sud. La carte répertorie l'emplacement exact de 74 vergers communaux et les 17 sortes de fruits qu'on peut trouver sur les 2.600 arbres fruitiers recensés dans onze communes (Dudelange, Bettembourg, Esch-sur-Alzette,...).

L'outil dispose même d'un filtre qui permet d'affiner la recherche, en sélectionnant uniquement la commune ou le fruit qui vous intéresse.



La période de récolte s'étalera jusque fin octobre. La saison démarre avec les cerises et se termine avec le néflier et le châtaignier.

Les rubans jaunes pour les arbres fruitiers publics ou privés peuvent être commandés gratuitement via le site www.antigaspi.lu. Le site est également une mine d'informations sur les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.

