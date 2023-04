Pour la première fois en 15 ans, les prix de l'immobilier ont chuté au premier trimestre 2023. Et il est encore possible de trouver une maison à moins d'un million d'euros au Luxembourg.

Voici où se trouvent les maisons les moins chères au Luxembourg

(m. m. avec Paula SANTOS FERREIRA) - Depuis la crise de 2008, le marché immobilier luxembourgeois n'avait pas connu des prix aussi bas. Depuis des années, les prix de l'immobilier s'envolent au Luxembourg et figurent parmi les plus élevés d'Europe. Il s'agit d'ailleurs de la première préoccupation des résidents du pays.

Marché immobilier: «Depuis l'automne, ça empire de mois en mois» Baisse des prix, chute des transactions, investisseurs aux abonnés absents... Le marché immobilier est en souffrance. Des professionnels du secteur analysent une situation complexe.

De 2010 à fin 2022, l'immobilier a augmenté de 140% au Luxembourg, selon une étude d'Eurostat, ce qui en fait le troisième pays de l'UE où les prix ont le plus augmenté, après l'Estonie (199%) et la Hongrie (174%), alors que la moyenne des États membres n'est que de 49%.

Aujourd'hui, pour la première fois depuis plus d'une décennie, la courbe s'est inversée et le prix des logements est devenu moins cher au Luxembourg au premier trimestre 2023. La faute à la hausse continue des taux d'intérêt, qui restreint l'accès au marché, ce qui oblige les propriétaires à baisser leurs prix pour vendre.

Une baisse de 5,1%

Appartements et maisons confondus, les prix ont baissé de 5,1% lors des trois premiers mois de l'année, la plus forte chute étant observée au niveau de l'immobilier neuf (-7,4% contre -3,9% pour l'ancien), selon le portail immobilier atHome. Il y a un an, le scénario était complètement différent, avec une hausse de 10 % du prix de vente des logements.

Attention cependant, car tous ces indicateurs se réfèrent aux valeurs annoncées dans les annonces immobilières sur le site atHome.lu, alors qu'en réalité, les prix de vente finaux sont généralement inférieurs, car les acquéreurs négocient le prix d'achat.

Des maisons qui dépassent le million d'euros

Il existe cependant des disparités selon les régions du pays. Les baisses les plus marquées sont constatées à l'est du pays (-6,8%) et dans le centre, où se situe le canton de Luxembourg (-5,8%). À l'ouest et dans le sud, les diminutions sont un peu plus modérées (respectivement -5,1% et -2,7%).

Le nord du pays fait figure d'exception. Si les prix des appartements chutent de 4,3%, ceux des maisons flambent, avec une augmentation de 10,2% au premier trimestre 2023.

Seuls les prix des maisons ont augmenté dans le nord du pays. Crédit: atHome.lu

Pour celles et ceux qui pensent qu'au Luxembourg, il n'est plus possible de trouver une maison à moins d'un million d'euros, le portail immobilier atHome.lu vient déconstruire cette perception. Le sud est la zone du pays avec les logements les moins chers, autour de 750.000 euros, en moyenne.

Les agences immobilières en mauvaise posture Les ventes ont fortement diminué, car de moins en moins de personnes souhaitent acheter une maison en raison des taux d'intérêt hypothécaires élevés et de l'augmentation du coût de la vie.

Vient ensuite la zone nord, où même si les prix n'ont pas baissé, les logements restent en moyenne parmi les plus abordables, avec des biens à 767.211 euros. La région de l'est complète le podium. Le prix proposé pour une habitation est désormais de 908.802 euros en moyenne.

Dans le centre et le sud, les valeurs dépassent déjà le million d'euros. Le centre est la région la plus chère du pays. Un bien coûte environ 1.042.069 euros, tandis qu'à l'ouest, les maisons coûtent en moyenne 1.000.444 euros.

«La baisse des prix était prévisible»

Qu'est-ce qui explique ce revirement? Principalement, l'augmentation des taux d'intérêt. Depuis le premier trimestre 2022, un ralentissement est observé sur le marché, qui a finalement abouti à une diminution des prix un an plus tard.

«La baisse des prix était en effet prévisible : les acheteurs ont perdu près d'un tiers de leur pouvoir d'achat au cours de l'année 2022, du fait de la hausse des taux d'intérêt. Il y a donc moins d'acheteurs. Les propriétaires qui veulent vendre sont obligés de baisser leurs prix face à cette nouvelle réalité», explique Yacine Sahnoune, d'atHome.lu

L'exception de la région nord, où les hausses de prix continuent, est également justifiable. «Pour le nord, les prix étant très bas par rapport à la moyenne nationale, on estime qu'un processus de reprise va se poursuivre», souligne l'expert immobilier.

Le bon moment pour acheter

Les taux d'intérêt continuent d'augmenter, ce qui, d'une part, repousse le rêve de nombreux habitants de demander un prêt à la banque pour acheter une maison par peur de mensualités impossibles à rembourser et d'autre part, l'accès au crédit bancaire est plus compliqué en raison des fortes exigences des banques.

Ce que la hausse des taux d'intérêt signifie pour les emprunteurs Les banques luxembourgeoises relèvent leurs taux d'intérêt, ce qui a pour conséquence que les paiements échelonnés des prêts en cours augmentent.

Cependant, si vous êtes un client solvable, si vous n'avez pas de dettes et que vos revenus peuvent supporter le prêt et les mensualités, c'est le bon moment pour acheter une maison au Luxembourg.

Car malgré la hausse des taux d'intérêt-3,53% pour le taux variable en février et 3,77% pour le taux fixe-l'inflation commence à baisser. «On peut supposer que les taux d'intérêt ont atteint un pic, et qu'ils baisseront logiquement avec le recul de l'inflation», souligne-t-on du côté du portail atHome.lu. Mais si les taux chutent à nouveau, les prix remonteront mécaniquement.

Acheter maintenant peut donc s'avérer être la meilleure option. Si vous payez votre prêt un peu plus cher temporairement, vous faites par contre d'importantes économies sur le prix du bien.

Pour ceux qui peuvent acheter une maison, il faut donc saisir l'opportunité, mais ceux qui ne le peuvent pas, et c'est la majorité, se tournent vers la location. En raison de la forte augmentation de la demande, les prix des loyers explosent au Luxembourg. La hausse est de 8,7% à l'échelle nationale au premier trimestre de cette année, révèle encore atHome.lu.





