Les députés ont adopté la nouvelle loi covid ce vendredi, officialisant ainsi une série de mesures annoncées par Xavier Bettel et Paulette Lenert. Tour d'horizon sur ces nouvelles restrictions.

Pandémie au Luxembourg

Voici les restrictions qui s'appliquent à partir de Noël

Laura BANNIER

Votée il y a huit jours, la nouvelle loi covid vient déjà d'être amendée par les députés, qui en ont approuvé une nouvelle version ce vendredi 24 décembre. Rendues publiques par Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) à l'occasion d'une conférence de presse mercredi, de nouvelles mesures sanitaires entrent ainsi en vigueur dès ce samedi. Elles doivent courir jusqu'au 28 février 2022.

Ces restrictions pèsent principalement sur le secteur de l'horeca. Ainsi, les restaurants, les cafés et les bars sont désormais concernés par un couvre-feu qui s'appliquera à partir de 23h. Une restriction sanitaire regrettée par François Koepp, le secrétaire général de l'Horesca, qui aurait préféré une fermeture à minuit.

Déjà sommés d'appliquer le système 2G (guéri ou vacciné) du dispositif CovidCheck depuis une semaine, les gérants d'établissements de loisir doivent désormais passer au mode 2G+. Concrètement, les personnes n'ayant pas reçu leur dose complémentaire devront se soumettre à un test rapide sur place pour accéder aux bars et restaurants, mais également aux théâtres et cinémas, ainsi qu'aux événements sportifs. La Santé recommande néanmoins à tout le monde de se faire tester, dans la mesure du possible. La vérification d'identité lors de la présentation du certificat de vaccination ou de guérison reste, elle, en vigueur.

Pour permettre la bonne application du dispositif 2G+, l'Etat a passé une commande de 7 millions de tests rapides qui doivent être distribués, dès la semaine prochaine, dans les établissements concernés par cette nouvelle mesure. Une restriction supplémentaire qui fait craindre au secteur une baisse de fréquentation supplémentaire.

Mais le Premier ministre a tenu à rassurer ces entreprises, en leur assurant que l'Etat mettrait la main à la poche. Pour soutenir les secteurs les plus touchés par ces nouvelles restrictions, les coups de pouce financiers du gouvernement vont ainsi voir leur plafond relevé. Les aides aux coûts non couverts passeront ainsi de 75 à 100%, tandis qu'une aide de relance fixée à 1.250 euros par salarié est également à l'ordre du jour de décembre à février.

Les rassemblements sont également visés par ce nouveau texte de loi. A partir de 20 participants, le régime 2G+ s'applique. S'il ne peut pas être appliqué, il devra être remplacé par le port du masque et une distanciation de deux mètres avec places assises. Au-delà de 200 personnes, ils sont interdits, sauf si leur protocole sanitaire a préalablement été validé par la direction de la Santé. Une interdiction qui ne s'applique cependant pas aux transports publics, aux marchés en extérieur et aux manifestations. Le port du masque restant obligatoire «à tout moment».

A domicile, le régime du 3G (testé, guéri ou vacciné) doit s'appliquer pour tout rassemblement de plus de dix personnes. Il est également demandé de signaler l’événement, même si les ministres ont assuré qu'aucun contrôle n'interviendrait dans la sphère privée. «Nous espérons que les résidents suivront les règles», avait simplement déclaré Paulette Lenert.



Le secteur de l'éducation connaîtra lui aussi un nouveau tour de vis à la rentrée. Le port du masque refera ainsi son apparition dans toutes les salles de classe, redevenant obligatoire pour les enfants et les enseignants. Une obligation qui concernera également le secteur parascolaire. Pour les élèves âgés de 12 à 19 ans, le régime 3G devra s'appliquer en plus du masque. Pour les plus de 19 ans, c’est le régime 2G qui entrera en vigueur à la rentrée.



