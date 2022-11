Voici les prochaines étapes pour la place de la Gare

Un concept doit être élaboré d'ici la fin de l'année, au plus tard début 2023. Les citoyens doivent également être impliqués.

Parking souterrain pour les vélos

Les projets de réaménagement de la place de la Gare se précisent un peu. Depuis des mois, cet espace désolant fait l'objet de discussions. François Bausch (Déi Gréng) s'attarde sur les prochaines étapes en réponse à une question parlementaire de son collègue de parti François Benoy.

Le parking souterrain pour vélos, qui a fait l'objet de nombreuses discussions, est désormais réalisé et présenté comme la «fonction principale» du projet. La commune de la capitale, en particulier, n'était pas forcément enthousiaste à 100%. Le premier échevin Serge Wilmes (CSV) s'est exprimé ainsi fin janvier de cette année : «Nous ne sommes pas contre le parking souterrain pour vélos. Mais nous pensons qu'il faut laisser toutes les options ouvertes et ne pas aborder les discussions avec un avis déjà biaisé. Nous voulons une participation citoyenne».

Ce point aussi est désormais pris en compte. Fin 2022, début 2023, un concept global sera élaboré en collaboration avec tous les partenaires (CFL, Ville de Luxembourg, CGDIS, Institut national du patrimoine architectural et les commerçants de la région).

Avant le printemps, le projet pour le site de 36 ares appartenant au Fonds du rail et géré par la société des chemins de fer luxembourgeois sera présenté au grand public. Les propositions issues de cette réunion seront ensuite intégrées dans le travail de planification final. Un dossier devrait être prêt pour l'appel d'offres en 2024.

Le projet avait déjà été discuté au Parlement en avril 2020 dans le cadre des grands projets d'infrastructure du gouvernement. À l'époque, un budget de 14 millions d'euros avait été adopté par 58 voix pour et deux abstentions.

Selon la réponse de François Bausch, les travaux devraient se dérouler en parallèle avec le chantier de construction du nouveau bâtiment de la direction des CFL. Ils devraient débuter cette année encore. La fin des travaux est prévue pour 2026.

(tb) «Nous tendons la main depuis deux ans aux CFL»

En septembre dernier, la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer (DP) et le premier échevin Serge Wilmes (CSV) avaient exprimé leur regret du manque de concertation avec François Bausch (déi gréng), ministre de la Mobilité, et les CFL concernant la place de la gare. «Nous tendons la main depuis deux ans au ministre et aux CFL pour mettre en place une consultation citoyenne et pour faire évoluer cette place». Lydie Polfer (DP) a décrit cette place comme «déplorable» et a appelé à ce que chacun se mette autour de la table. La bourgmestre a déclaré avoir sollicité dans un courrier les CFL à ce sujet au printemps, mais qu'ils ont esquivé cette invitation au dialogue.