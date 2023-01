Les variantes courtes restent à la mode, alors que certains prénoms se maintiennent en tête depuis plusieurs années déjà.

Voici les prénoms les plus populaires en 2022

Emma, Mia, Olivia et Eva. Ce sont les prénoms les plus populaires pour les filles inscrites à Luxembourg-Ville en 2022. Chez les garçons, les prénoms Leo, Gabriel, Noah et Liam ont été particulièrement convoités cette année, a fait savoir la commune, interrogée à ce sujet.

La situation est similaire à Esch/Alzette. En 2022, les prénoms Emma et Mia y sont également très appréciés des filles. En outre, le prénom Rose jouit d'une grande popularité auprès des parents. Chez les garçons, c'est Luca qui arrive en tête, suivi de Liam et Gabriel.

Mais il semble aussi y avoir des différences régionales, comme le montre un coup d'œil à Ettelbruck. Chez les filles, les prénoms Maria, Laura et Amélie sont en tête du classement, tandis que chez les garçons, ce sont les prénoms Charel, Liam et Leo, comme l'a indiqué le service de l'état civil de la commune.

Des prénoms courts à la mode, des modèles royaux

La tendance des années précédentes à miser sur des prénoms courts se poursuit donc. De plus, il s'avère que certains noms qui apparaissaient déjà dans les hit-parades des années précédentes ont encore été plébiscités cette année.

Il est surtout frappant de constater que Liam est un prénom répandu dans tout le pays. On peut supposer que c'est le prince Liam, le fils du prince Félix et de la princesse Claire, qui a donné une notoriété à ce prénom. Il en va de même pour les prénoms Noah et Gabriel, qui figurent en bonne place dans les classements. Les deux fils du prince Louis, issus de son mariage avec Tessy Antony-de Nassau Floessel, s'appellent également Noah et Gabriel.

Mais on constate également une certaine constance dans les prénoms féminins au cours des dernières années. Ainsi, Emma figure depuis quelques années déjà au palmarès des prénoms les plus populaires au Luxembourg. Mia s'est également hissée plusieurs fois en tête du classement par le passé.

Quatre maternités dans le pays

Dans le pays, les enfants sont en principe inscrits à Luxembourg-Ville, Esch ou Ettelbruck, car les quatre maternités du pays se trouvent dans ces villes. La loi dispose en effet que tout nouveau-né doit être déclaré à l'état civil de la commune où la naissance a eu lieu. Les parents doivent aussi déclarer le nom de l'enfant.

Il s'agit d'une grande responsabilité, car le prénom est valable pour toute la vie. Par conséquent, le choix du prénom est soumis à certaines limites.

Tous les prénoms ne sont pas autorisés

Ainsi, on peut lire sur Guichet.lu qu'il n'est pas permis de choisir un prénom qui pourrait nuire au bien-être de l'enfant. Les propositions qui sont soit inventées, soit ridicules, soit même discriminatoires, peuvent donc être refusées par les officiers d'état civil. Il est également indiqué que les prénoms doivent correspondre au sexe de l'enfant concerné.

Mais il n'y a pas que le choix du prénom, il y a aussi une marge de manœuvre au moins limitée pour le choix du nom de famille, car l'époque où l'enfant prenait automatiquement le nom de famille du père est révolue depuis 2006. La progéniture peut donc reprendre aussi bien le nom de famille du père que celui de la mère. Le nom de famille choisi pour le premier enfant s'applique alors à tous les autres enfants du couple concerné.

Dans le pire des cas, il faut tirer au sort

La situation devient plus compliquée lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un nom de famille. L'enfant reçoit alors à la fois le premier nom de famille de son père et le premier nom de famille de sa mère. L'ordre d'attribution des noms est décidé par tirage au sort.

