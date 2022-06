La saison de la baignade a commencé. Des nouveautés ont été introduites afin que tout se déroule correctement au lac de barrage de la Haute-Sûre, même les jours de grande affluence.

Du parking à la sécurité

Voici les nouveautés en vigueur cet été au lac de barrage

Nico MULLER La saison de la baignade a commencé. Des nouveautés ont été introduites afin que tout se déroule correctement au lac de barrage de la Haute-Sûre, même les jours de grande affluence.

Le lac de barrage de la Haute-Sûre n'est pas seulement le plus grand réservoir d'eau potable du Luxembourg, il est également connu bien au-delà des frontières comme un paradis de la baignade et la région qui l'entoure comme une magnifique région de randonnée, du moins pendant la saison estivale.

Afin que cette idylle ne soit pas trop perturbée en cas de forte affluence de visiteurs, que les péchés écologiques soient évités autant que possible et que les riverains ne doivent pas non plus se sentir trop incommodés par les nombreux visiteurs lors des journées chaudes et ensoleillées, les responsables du Parc Naturel de la Haute-Sûre ont introduit quelques nouveautés. Elles ont été présentées il y a peu à Lultzhausen en présence du ministre Claude Turmes (déi Gréng), de Marco Schank (CSV), bourgmestre de la commune d'Esch-sur-Sûre, et de Charles Pauly, président du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Les responsables du Parc Naturel de la Haute-Sûre, de la commune d'Esch-sur-Sûre et du Ministère de l'Environnement espèrent que la saison de baignade se déroulera de manière agréable, tant pour les visiteurs que pour les riverains. Photo: Nico Muller

Des caisses électroniques

La situation sanitaire s'étant détendue, il n'y aura plus d'obligation de réservation en 2022. Une autre nouveauté concerne le système de paiement à l'entrée des parkings situés à proximité immédiate des plages de Lultzhausen et d'Insenborn. Ici, les frais de parking ne seront plus perçus par des étudiants, mais au moyen de caisses électroniques. Le tarif pour une heure est de trois euros. Il faudra toutefois encore payer en espèces jusqu'à la mi-août, car le paiement par carte ne sera pas possible d'ici là en raison d'une livraison tardive des appareils correspondants.

Les habitants de la commune d'Esch-sur-Sûre ont entre-temps droit à une carte de parking gratuite. Les pêcheurs et les plongeurs peuvent obtenir sur demande une carte de parking à prix réduit, qui coûte 75 euros par saison. Mais il est également possible de garer sa voiture gratuitement sur l'un des deux grands parkings de réception «Am Kéilert» à Insenborn (700 places) et «Kräizfeld» à Lultzhausen (250 places), directement à côté de la N27.

Photo: Nico Muller

De là, on rejoint le lac à pied en dix à vingt minutes ou confortablement avec le «Plage Bus», qui propose un service de navette entre le parking et le lac toutes les vingt minutes entre 11 et 19 heures les week-ends de beau temps et les jours fériés.

Accès en bus

De toute façon, les responsables du Parc Naturel et de la commune d'Esch-sur-Sûre recommandent de laisser si possible sa propre voiture à la maison et d'utiliser l'une des lignes de bus publiques, comme les lignes 535 (Ettelbrück - Arsdorf), 624 (Wiltz - Bauschleiden) ou 627 (Wiltz - Liefrange). En outre, la navette Stauséi (ligne 690) fait le tour du lac toutes les heures.

Si la baignade dans le lac est un plaisir pour tous, le respect de l'environnement est également un devoir pour tous. C'est pourquoi il existe autour du lac une série de règles qui doivent absolument être respectées. Par exemple, les barbecues ne sont autorisés que sur les emplacements préinstallés. À Lultzhausen, les visiteurs peuvent profiter d'une station de restauration mobile (foodtruck).

Photo: Nico Muller

Pas de camping sauvage

Il est interdit d'amener des chiens sur les plages, ainsi que de faire du camping sauvage la nuit. Après 23 heures, les prairies doivent être évacuées. En outre, il est interdit d'écouter de la musique via des haut-parleurs. Le lac de la Haute-Sûre est une zone de loisirs, pas une zone de fête, expliquent les responsables. Tous les types de sports nautiques motorisés sont également interdits. Il va donc de soi que les déchets doivent être déposés dans les poubelles prévues à cet effet. Si celles-ci sont pleines à la fin de la journée, les visiteurs sont priés de ramener leurs propres déchets chez eux et de ne pas les laisser sur place dans la nature.

Sécurité accrue

Les travaux se poursuivent également pour la mise en place du système de points de secours, un système qui permet de retrouver plus rapidement une personne à la recherche d'aide grâce à une identification individuelle sur des panneaux placés sur des chemins ou des croisements de chemins très fréquentés. Grâce à cela, mais aussi à la présence accrue de la police et aux adaptations correspondantes du CGDIS, la sécurité des visiteurs a été renforcée.

Cette année, une équipe de rangers sera à nouveau présente sur les plages pendant les mois d'été. Ceci afin d'informer et de sensibiliser les visiteurs et, le cas échéant, d'attirer leur attention sur un mauvais comportement. De même, des équipes d'information mobiles se déplaceront sur les pelouses pour fournir aux visiteurs des réponses à toutes sortes de questions concernant le lac de barrage et la région du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

