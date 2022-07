Les vacances d'été débutent ce samedi, l'occasion de dresser le portrait-robot des vacanciers grand-ducaux.

Un budget moyen de 2.200€

Voici les destinations les plus prisées des Luxembourgeois

Simon MARTIN Les vacances d'été débutent ce samedi, l'occasion de dresser le portrait-robot des vacanciers grand-ducaux.

Au Luxembourg, les vacances d’été débutent officiellement ce samedi 16 juillet pour se terminer le mercredi 14 septembre. Après deux ans de pandémie, ils sont nombreux et nombreuses à rêver d'évasion à l'étranger. Mais quelles sont les destinations les plus prisées des voyageurs luxembourgeois et surtout, quel budget ces derniers allouent-ils à leurs vacances, alors que celles-ci coûtent de plus en plus cher ? Grâce à une question parlementaire du député André Bauler (DP) et aux informations délivrées par le ministre de l'Economie Franz Fayot (LSAP), il est possible de dresser le profil-type du vacancier grand-ducal.



Les voyageurs devront s'armer de patience cet été L'été s'annonce compliqué pour le secteur du transport aérien. Grève de certaines compagnies aériennes et pénurie de personnel font craindre des files d'attente à rallonge au Findel.

La récente enquête sur le tourisme d'affaires et de loisirs du Statec révèle, grâce à des données pour l'année 2021, que les Luxembourgeois qui s'aventurent à l'étranger ne vont généralement pas très loin. Ils profitent en effet des pays voisins en premier lieu. Ainsi 24% d'entre eux passent leurs congés en France tandis que 10% vont en Allemagne et autant de personnes en Belgique et au Portugal (10%). En tout et pour tout, ils ne sont que 8% à profiter de leurs vacances au sein de leur pays d'origine.

D'une manière plus générale, les Luxembourgeois restent sur le continent européen pendant leurs vacances et les pays de destination sont plutôt communs: Espagne (8%), Italie (7%) ou encore Pays-Bas (5%). Seul 1% des voyageurs «loisirs» ont tenté l'expérience du continent américain en 2021. Même constat sur le continent asiatique. Ils étaient à peine plus nombreux (2%) à visiter un pays du continent africain. Ce manque d'intérêt s'explique tout simplement par les restrictions sanitaires qui étaient encore en vigueur en 2021. Ces derniers taux étaient plus élevés les années précédentes, pas de beaucoup cela dit.

En moyenne, le voyageur reste plus ou moins 8 nuitées dans son pays de destination. Ce n'est pas forcément le cas partout. Le Statec affirme par exemple que les personnes séjournant au Portugal y resteront pas loin de deux semaines. Pour résumé, plus la destination est lointaine, plus long sera le séjour.

Quid des voyages d'affaires? Nous vous l'expliquions en février dernier. Il n'y a eu «que» 121.000 voyages d'affaires au Luxembourg en 2020, soit une chute de près de 60% pour ce type de voyage en comparaison avec les années précédentes. Là encore, ce pan de l'industrie du voyage a tout doucement commencé à reprendre des couleurs l'année passée. Question destination, il y a peu ou pas de différences avec les voyages dits «loisirs»: France, Allemagne et Belgique occupent le trio de tête. «Toutefois, en 2021, les voyages d'affaires duraient en moyenne cinq nuitées», a précisé Franz Fayot dans sa réponse parlementaire.

Le Luxembourg compte une troisième compagnie aérienne Les avions de Luxair et de Cargolux vont bientôt être rejoints par ceux d'une nouvelle compagnie aérienne luxembourgeoise.

Entre les billets d'avion, l'hôtel et les loisirs, voyager à un coût non négligeable. Même si le pouvoir d'achat des Luxembourgeois est le plus élevé d'Europe, ceux-ci ont-ils tendance à économiser même en voyage? L'enquête du Statec sur le budget des ménages indique qu'en 2021, les ménages luxembourgeois dépensaient en moyenne environ 2.200€ pour un voyage. «Ce montant comprend les dépenses de transport, les nuitées et les loisirs liés au voyage», précise le ministre.

Si cela peut paraître beaucoup pour certains, c'est toutefois bien moins que les années précédentes. En 2019 et 2020, ces mêmes dépenses atteignaient 4.200€. «Les chiffres de 2021 montrent ainsi l'impact des restrictions dans le cadre de la pandémie. Exprimés en pourcentage des dépenses totales des ménages, les voyages représentent une moyenne de 4,3% du budget total, contre 8% en 2019 et 2020».

