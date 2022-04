Dans les différents classements, on retrouve notamment beaucoup d'entreprises actives dans le domaine de la technologie informatique et de la finance.

Luxembourg 4 min.

Travail au Luxembourg

Voici le top des entreprises où il fait bon travailler

Simon Laurent MARTIN Dans les différents classements, on retrouve notamment beaucoup d'entreprises actives dans le domaine de la technologie informatique et de la finance.

Êtes-vous satisfait de votre employeur actuel? Avez-vous déjà trouvé votre job de rêve ou au contraire, vous êtes à la recherche d'un premier ou d'un nouveau challenge dans une entreprise vous permettant de développer au maximum vos capacités? L'institut international d’enquêtes et de consulting Great Place to Work a compilé et a élu les «meilleures entreprises où il ferait bon de travailler».

En préambule, notons que ce sont les salariés eux-mêmes qui ont voté. «Le résultat global qui détermine l’apparition et le classement sur la liste des «Best Workplaces» est constitué du résultat de l’enquête menée auprès des salariés (75% de la note) et de l’évaluation de l’audit culturel (25% de la note). «On peut donc dire que les sociétés récompensées ont été élues par leurs salariés», précise l'institut.

Le Luxembourg, sixième pays le plus heureux au monde Pour la cinquième année de suite, la Finlande trône en première place des nations les plus heureuses. Le Grand-Duché continue pour sa part de progresser dans la hiérarchie mondiale.

«Chaque année, l’institut Great Place to Work récompense les meilleures organisations où il fait bon travailler. À l’occasion de la 12ème édition en 2022, l’institut Great Place to Work est heureux d’avoir pu recevoir les participants à l’abbaye de Neimënster afin de révéler les 12 «Best Workplaces» du Luxembourg pour 2022, celles qui ont réussi à proposer un environnement de travail agréable pour tous», a noté l'institut.



Une enquête de satisfaction

Alors que la cérémonie 2021 avait dû se dérouler à distance, la cuvée 2022 s'est faite en présentiel. «Nous avons pu accueillir près de 200 participants pour la conférence et cérémonie», s'est réjoui l'institut. Concrètement, la liste des meilleurs employeurs du pays a pu être établie après une enquête de satisfaction auprès de tous leurs employés entre avril 2021 et janvier 2022. Un dossier d’audit sur la culture d’entreprise avait également dû être rempli.

Ils accompagnent gratuitement les demandeurs d'emploi C'est une très belle initiative qui vient d'être lancée. Le projet "Coach4Work" vise à accompagner bénévolement des demandeurs d'emploi.

Concernant les petites entreprises, de 10 à 49 employés, on retrouve en tête l'entreprise Salonkee qui permet notamment de prendre rendez-vous chez son coiffeur en ligne. On retrouve également à la seconde place nexten.io, une plateforme dédiée au recrutement de talents dans le domaine de l'IT. Le podium est complété par Cap4 Lab, une société spécialisée dans le développement d'interfaces de programmation et dans les stratégies d'intégration.

L'IT et la finance en tête

Place maintenant au palmarès des moyennes entreprises de 50 à 99 employés donc. En tête, on retrouve Akabi, une entreprise de consulting dans le domaine de l'IT. On retrouve ensuite la filiale technologique du gestionnaire de fortune Pictet avec Pictet Technologies. La troisième place revient à Wavestone, cabinet de conseil et d'audit.

La démission est-elle au bout du tunnel? Démotivation, fatigue, envie de changements professionnels : la crise covid se traduit chez les salariés par de nombreuses remises en question. Après la houle virale, l'économie luxembourgeoise doit-elle craindre une vague de départs?

Bref, il semblerait que l'informatique et la finance soient les secteurs où les employés sont particulièrement «chouchoutés». Et ce n'est pas le classement des entreprises de plus de 100 employés qui dira le contraire. Ainsi, InTech, la filiale du Groupe Post spécialisée dans le conseil en systèmes d'information et le développement de solutions pour métiers spécifiques, s'adjuge la première place.

Dans le reste du top 3, on retrouve CTG IT Solutions ainsi que Coplaning, les spécialistes de la rénovation. Parmi les autres lauréats, on retrouve à la quatrième place l'entreprise de conseil en technologies et en management pour les entreprises Devoteam. Mais également le cabinet de conseil fiscal ATOZ. Pour finir, Value Partners, entreprise de services comptables et fiscaux, complète le top 6.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.