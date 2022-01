L'Observatoire de l'habitat vient de publier un document reprenant une cinquantaine d'acteurs qui détiennent chacun au minimum 5 hectares de terrains constructibles au Luxembourg.

Luxembourg 2 min.

Immobilier

Voici la liste des plus gros propriétaires fonciers

Mélodie MOUZON L'Observatoire de l'habitat vient de publier un document reprenant une cinquantaine d'acteurs qui détiennent chacun au minimum 5 hectares de terrains constructibles au Luxembourg.

Les terrains disponibles pour la construction deviennent une denrée rare au Luxembourg. Pourtant, cette réserve foncière existe et permettrait actuellement d'assurer du logement pour 300.000 habitants. Sauf que libérer ces terrains s'avère bien compliqué.

Ce n'est pas la place qui manque pour bâtir Le Luxembourg disposerait de 3.750 hectares de réserve foncière disponible pour des opérations d'habitat. De quoi possiblement assurer un toit pour 300.000 habitants. Sauf que libérer ces terrains s'avère bien compliqué.

A l'heure actuelle, 84% des terrains potentiellement accessibles pour la construction d'habitations sont détenus par des propriétaires particuliers et par des sociétés privées. Ceux-ci représentent 0,5% de la population luxembourgeoise, ce qui montre l'extrême concentration de la propriété foncière dans le pays.

La question qui revient très régulièrement sur toutes les lèvres est celle de l'identité des propriétaires de ce foncier constructible. L'Observatoire de l'habitat vient justement d'apporter des précisions à ce sujet dans une note complémentaire à celle rendue publique en novembre dernier.

49 propriétaires pour 939 hectares

Grâce aux données fournies par le ministère du Logement, l'Observatoire a publié une liste reprenant une cinquantaine de propriétaires possédant plus de 5 hectares de foncier constructible pour l'habitat. Ces 49 détenteurs de terrains représentent à eux seuls une surface totale de 939 hectares (soit 25,2% du total du potentiel foncier constructible pour l’habitat identifié en 2020/2021). «Le potentiel foncier constructible pour l’habitat regroupe tous les terrains disponibles en zones d’habitation et en zones mixtes dans les Plans d’Aménagement Général (PAG) des 89 communes où un PAG nouvelle mouture a été adopté ou était en voie d’adoption au moment de la collecte des données», précise le ministère du Logement.

Cette liste des plus importants propriétaires du pays comprend principalement des acteurs locaux dans l'immobilier, comme Arend & Fischbach, le Groupe Giorgetti, TRACOL Immobilier ou encore Stugalux. Sur cette liste figurent aussi quelques acteurs internationaux bien connus de l'immobilier, comme Thomas et Piron ou Baumeister Haus. L'Etat et neuf communes (la Ville de Luxembourg, Niederanven, Sanem, Wiltz, Differdange, Rumelange, Pétange, Dudelange et Esch-sur-Alzette) en font également partie ainsi que des industriels (Cactus et ArcelorMittal Luxembourg), la Croix-Rouge et des particuliers.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.