La Schueberfouer commence ce vendredi. Mais pas toujours facile de savoir comment rejoindre la plus grande fête foraine de la Grande Région. Voici les détails pratiques.

Bus, tram ou voiture

Voici comment vous rendre à la Schueberfouer

Le coup d'envoi de la Schueberfouer de cette année sera donné ce vendredi. Après deux années de pandémie, au cours desquelles les «fêtes de quartier» de 2020 et le «Fun um Glacis» de 2021 ont servi de substitut, la fête populaire pourra à nouveau se dérouler cette année dans les conditions habituelles, sans obligation de porter un masque ni de respecter des règles de distance.

Avec le coup d'envoi de l'édition de cette année, la question de savoir comment se rendre au mieux à la Schueberfouer se pose à nouveau pour de nombreux visiteurs. Par le passé, le manque de places de parking et les bus bondés posaient régulièrement problème, mais des améliorations ont été apportées à ce niveau.

Des trajets de bus supplémentaires

En principe, les transports en commun sont le moyen de transport le plus simple pour se rendre au Glacis. Douze lignes de bus urbaines AVL - 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 30, 32 et 37 - desservent soit l'arrêt «Théâtre», situé juste à côté de l'entrée principale de la Schueberfouer, soit l'arrêt «Fondation Pescatore», avenue de la Porte Neuve.

En outre, plusieurs lignes de bus City Night circuleront chaque jour du 19 août au 7 septembre. Elles permettent des retours nocturnes dans presque tous les quartiers de la capitale, à partir de l'arrêt «Fondation Pescatore».



Le tram est l'alternative la plus importante au bus urbain. Pendant la Schueberfouer, le tram circule plus souvent et plus longtemps qu'en temps normal. Ainsi, le tram circule toutes les cinq à dix minutes pendant les semaines à venir, et ce tous les jours jusqu'à 1h45.



Les visiteurs qui vivent en dehors de la ville de Luxembourg peuvent également se réjouir. En effet, des trajets supplémentaires seront proposés sur plusieurs lignes de bus RGTR dans les semaines à venir. Une liste de toutes les lignes est disponible sur le site mobiliteit.lu. Pour rappel, les transports publics sont gratuits dans tout le pays depuis mars 2020. Et devant l'entrée principale de la Schueberfouer, il y a aussi des emplacements pour les vélos.

Stationnement payant dans certains quartiers

Mais les automobilistes disposent également de nombreuses possibilités pour se rendre à la Schueberfouer, même si certaines restrictions s'appliqueront dans les semaines à venir. Pour des raisons évidentes, le parking du champ du Glacis sera fermé pendant toute la durée de la Schueberfouer. Il en va de même pour le parking situé directement au Rond-Point Schuman.



Bon à savoir : le stationnement dans les quartiers Limpertsberg, Pfaffenthal et Rollingergrund entre la place de l'Etoile et la rue Henri Tudor est payant pendant la Fouer. Seuls les riverains directs sont exemptés de cette réglementation.

Trois offres P+R à tarif zéro

Afin d'éviter le chaos dans le Limpertsberg, la Ville de Luxembourg demande aux automobilistes de se rabattre sur l'un des nombreux parkings couverts et d'utiliser les transports en commun.

Il s'agit notamment des trois P+R Bouillon, Kockelscheuer et Stade de Luxembourg, qui sont tous gratuits pour une durée de 24 heures. Plus de 3.000 places sont à la disposition des visiteurs dans ces trois parkings.

Depuis les parkings de Kockelscheuer et du Stade de Luxembourg, les visiteurs peuvent utiliser la ligne de bus 18 pour se rendre à la Schueberfouer, et depuis le P+R Bouillon, la ligne de bus navette 37.

Nombreuses possibilités de parking sur le Kirchberg

En outre, des parkings conventionnels sont également à la disposition des visiteurs. Les parkings du Kirchberg sont particulièrement intéressants - en raison de leur correspondance directe avec le tram.

Les parkings Auchan, Coque, Erasme, Gernsback, Luxexpo, Place de l'Europe et Trois Glands offrent une capacité totale de plus de 5.500 places. Grâce à la ligne de tramway T1, les visiteurs peuvent rejoindre l'arrêt à l'entrée de la Schueberfouer en quelques minutes seulement depuis tous les parkings.

Il est également possible de suivre en temps réel le taux d'occupation des parkings de la capitale. Via le site Internet de la Ville de Luxembourg ou le «cityapp - VDL», les visiteurs peuvent vérifier en permanence combien de places sont disponibles dans les différents parkings de la capitale.

