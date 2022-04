Le mois d'avril est pour la Croix-Rouge le «Mois du don», ce qui implique une collecte en porte-à-porte. Les règles qui s'appliquent à ces collectes ont fait l'objet d'une question parlementaire.

Luxembourg 4 min.

Collecte en porte-à-porte

Voici comment reconnaître les vrais collecteurs de fonds

Le mois d'avril est pour la Croix-Rouge le «Mois du don», ce qui implique une collecte en porte-à-porte. Les règles qui s'appliquent à ces collectes ont fait l'objet d'une question parlementaire.

(m. m. avec Diane LECORSAIS) - Les collecteurs de fonds peuvent-ils faire du porte-à-porte pour demander de l'argent ? Non, car la collecte de fonds en porte-à-porte est en principe interdite - sauf autorisation expresse de la part de la commune ou du gouvernement. C'est ce qui ressort d'une réponse commune de la ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) et de la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) à une question parlementaire du député Fernand Kartheiser (ADR).

Un nouveau point de collecte à Contern La commune annonce que les dons peuvent être déposés au sein de l'ancien hall sportif. Des biens particuliers sont demandés.

Si une collecte de fonds n'a lieu que dans une commune, elle doit être expressément autorisée par la commune concernée. Si une action nationale est prévue, c'est le ministère de la Justice qui donne l'autorisation. Comme le soulignent les ministres, la loi du 18 décembre 1873 ne concerne que les collectes de fonds en porte-à-porte. Les collectes dans les lieux publics ne sont pas réglementées par le texte.

Les collecteurs de dons de la Croix-Rouge en avril

Une telle collecte nationale de dons a d'ailleurs lieu en ce moment. Le mois d'avril est traditionnellement placé sous le signe du «Mois du don» à la Croix-Rouge luxembourgeoise. Comme l'explique Vincent Ruck, porte-parole de la Croix-Rouge, dans un entretien avec le Luxemburger Wort, une collecte à domicile a de nouveau lieu cette année - après deux ans de pause due à la pandémie. «Nos collecteurs de fonds portent tous un badge officiel avec leur nom ainsi qu'un «Cahier des quêteurs». Sur celui-ci figure également un numéro de téléphone que les gens peuvent composer en cas de doute, explique Vincent Ruck.

Un reçu donné sur place

Et il y a encore un autre élément qui indique que les collecteurs de dons sont effectivement des membres de la Croix-Rouge : «Chaque personne qui fait un don se voit remettre un reçu sur place». Il faut noter qu'il ne s'agit pas encore d'un reçu fiscal : «Nous l'enverrons au donateur par la poste quelques semaines plus tard».

Les collecteurs de dons de la Croix-Rouge portent d'ailleurs toujours sur eux du matériel d'information professionnel comme des brochures. «Le but de cette action est aussi d'informer les gens sur notre travail», explique Vincent Ruck. Le cas échéant, les collecteurs de dons de la Croix-Rouge laissent également un dépliant dans la boîte aux lettres des habitants. Ceux-ci peuvent ainsi encore s'informer plus tard en toute tranquillité sur le Mois du don.

Une copie de l'autorisation comme condition

Dans sa question parlementaire, Fernand Kartheiser avait voulu savoir si un citoyen avait le droit de se faire présenter une autorisation officielle par un collecteur de fonds à sa porte. Selon les ministres Sam Tanson et Yuriko Backes, les autorisations délivrées par le ministère de la Justice prévoient explicitement comme condition que les collecteurs de fonds doivent avoir sur eux une copie de cette autorisation. Tout citoyen peut donc la demander. Vincent Ruck de la Croix-Rouge confirme que les collecteurs de fonds de la Croix-Rouge disposent également de cette autorisation.

309 organisations «d'utilité publique»

Dans sa question parlementaire, Fernand Kartheiser s'était également enquis du nombre d'organisations officiellement reconnues d'utilité publique dans notre pays. Au total, 309 d'entre elles sont considérées comme étant «d'intérêt public», écrivent les ministres. Parmi elles, on compte 167 fondations, 118 associations et 24 «établissements publics».

La liste correspondante est établie par l'administration fiscale et peut être consultée en ligne. En outre, les fondations et associations peuvent, sous certaines conditions, obtenir un agrément d'organisme non gouvernemental de développement (ONGD) délivré par le ministère des Affaires étrangères. Actuellement, il y aurait officiellement 91 de ces ONGD. Il existe également une liste à ce sujet, que l'on peut consulter sur le site web du ministère.

Les associations devront présenter leurs comptes

En réponse à une autre question de Fernand Kartheiser, la ministre de la Justice a précisé que les associations ne sont pas tenues de présenter un rapport annuel expliquant précisément comment les dons sont utilisés. Elles doivent toutefois utiliser leurs fonds exclusivement pour réaliser leur «objet social». La loi prévoit toutefois que les fondations doivent faire parvenir leurs comptes annuels et leur budget au ministère de la Justice dans un certain délai.

Ces deux documents doivent en outre être déposés au registre du commerce et publiés par voie électronique au «Recueil des sociétés et associations». Cette obligation n'existe pas actuellement pour les associations. La loi prévoit seulement que le conseil d'administration de chaque association doit examiner chaque année, lors d'une assemblée générale, les comptes de l'année précédente et le budget de l'année à venir afin de les approuver.

Mais les associations devraient également être soumises à des règles plus strictes prochainement. Le projet de loi 6054, qui se trouve sur le chemin des instances, prévoit que les «associations sans but lucratif» devront elles aussi à l'avenir déposer leurs comptes et budgets au registre du commerce.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.