Dans le cadre de la force de réaction rapide de l’Union Européenne, le Luxembourg aura un rôle majeur à jouer dans les communications et la défense spatiale.

Un rôle crucial

Voici comment le Luxembourg défendra l'Europe d'ici 2025

Simon Laurent MARTIN Dans le cadre de la force de réaction rapide de l’Union Européenne, le Luxembourg aura un rôle majeur à jouer dans les communications et la défense spatiale.

Nul doute que le conflit ukrainien a complètement rebattu les cartes de la défense européenne. Il va sans dire que l'agression inattendue de la Russie a pris les différents Etat de court. Il est donc important pour ces derniers de se mettre en ordre de bataille afin de pouvoir, le cas échéant, fournir une réaction rapide et adéquate en cas de conflit majeur.

C'est dans ce contexte que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg (les pays formant le Benelux) ont annoncé ce mercredi comment ils pourront contribuer dans le cadre de la force de réaction rapide de l’Union Européenne en 2025. Malgré sa puissance militaire réduite, le Luxembourg a en effet un rôle très important à jouer dans ce plan qui doit être prêt d'ici quelques années seulement. «La décision de Poutine d'envahir l'Ukraine a affûté l'aiguille de cette boussole, alors que la guerre est revenue sur notre continent européen», affirment dans un communiqué relayé par l'agence Belga les ministres belge Ludivine Dedonder, néerlandaise Kajsa Ollongren ainsi que le ministre de la Défense luxembourgeois François Bausch (déi Gréng).

Des communications par satellite

Ce dernier a donc détaillé dans la foulée la contribution luxembourgeoise pour ce plan. Concrètement Le Luxembourg fournira notamment des communications par satellite et assurera la surveillance de l'espace. Une grande responsabilité pour le Grand-Duché mais pas illogique au regard des investissements colossaux réalisés ces dernières années vis-à-vis du développement spatial. François Bausch avait d'ailleurs détaillé la première stratégie spatiale de défense du Luxembourg il y a quelques semaines à peine.



Mais ce n'est pas tout puisque les pays du Benelux ont également fait part de leur intention d'acquérir, d'entretenir et d'exploiter conjointement des drones de reconnaissance. En ce qui concerne la composante aérienne, La Belgique et le Luxembourg ont rappelé que les deux pays exploitent conjointement une flotte de huit avions de transport, qui ont d'ailleurs opéré dans l'évacuation de Kaboul en août dernier. Une flotte qui pourra donc également être mise rapidement à disposition en cas de conflit.

Un exemple pour la coopération européenne

«Poutine a atteint l'opposé de son objectif de diviser l'UE et l'OTAN. Sa décision d'envahir l'Ukraine agit comme un turbocompresseur pour la cohésion européenne. En tant que pays du Benelux, nous sommes pleinement engagés à jouer notre rôle et à mettre ces plans en oeuvre», ont ajouté les trois ministres, dont François Bausch, toujours cité par Belga. «Notre coopération bilatérale et trilatérale est multiple et de longue date. Elle témoigne d'un niveau de confiance élevé. Nous espérons qu'elle pourra servir d'exemple pour une coopération militaire européenne à plus grande échelle».

Rappelons que ces mesures font partie intégrante du cadre de la «boussole stratégique de l'UE». En effet, il y a quelques jours, l'Union européenne approuvait la constitution d'une force de 5.000 combattants et s'était engagée sur une augmentation de ses dépenses militaires afin d'être en mesure de mener seule des interventions. Si ce plan d'actions vise à renforcer la coopération de l'UE en matière de défense, le rôle de l'OTAN n'est cependant pas oublié puisque l'alliance de pays d'Europe et d'Amérique du Nord restera «la pierre angulaire de la défense collective».

