Il faudra être vacciné, testé ou guéri dès ce 15 janvier pour pouvoir accéder à son lieu de travail. Mode d'emploi des règles à respecter pour se conformer au régime «3G».

Luxembourg 6 min.

Covid-19 au Luxembourg

Voici comment faire pour présenter un CovidCheck valide

Mélodie MOUZON Il faudra être vacciné, testé ou guéri dès ce 15 janvier pour pouvoir accéder à son lieu de travail. Mode d'emploi des règles à respecter pour se conformer au régime «3G».

Le sujet est sur toutes les lèvres depuis de nombreuses semaines. Le CovidCheck en mode 3G, c'est pour ce samedi. Dès ce 15 janvier, pour se rendre sur son lieu de travail, il faudra être vacciné, guéri ou testé négatif au covid-19. Mais pas toujours facile de s'y retrouver... Comment par exemple prouver qu'on est guéri? Quels sont les tests valables ? Petit rappel des règles à respecter pour présenter un CovidCheck valide sur son lieu de travail.

200 militaires vont tester travailleurs et frontaliers A partir du 15 janvier, les salariés ayant reçu une première dose de vaccin anti-covid pourront avoir accès gratuitement à des tests antigéniques certifiés dans l'un des cinq centres déployés par l'armée.

Pour les personnes vaccinées, le schéma vaccinal est considéré comme complet le jour de la deuxième dose ou de la troisième dose, si la personne a déjà reçu son booster. Si un travailleur a reçu une dose du vaccin Johnson & Johnson, son schéma sera considéré comme complet 14 jours après celle-ci. Un autre cas de figure existe: la vaccination à deux doses, d'abord avec le Johnson & Johnson puis avec un vaccin à ARN messager. Dans cette configuration-là, le schéma est considéré comme complet 14 jours après la première dose ou le jour de la deuxième dose du vaccin à ARN messager.

La durée de validité du certificat de vaccination est désormais de neuf mois (270 jours), depuis le vote de la dernière loi Covid. Il n'y actuellement pas de date d'échéance pour la validité du certificat pour les personnes ayant déjà reçu leur dose booster.

Et qu'en est-il des personnes dont le schéma vaccinal n'est pas complet? Le gouvernement a décidé de proposer gratuitement des tests aux salariés qui ont consenti à passer sous l'aiguille. Les personnes ayant reçu une première dose de vaccin depuis le 16 décembre et qui sont en attente de la deuxième recevront un code unique qui leur permettra de bénéficier de 20 tests antigéniques gratuits. Ceux-ci peuvent être tilisés à partir de ce vendredi, et jusqu'au 28 février, dans les cinq centres de dépistages du pays déployés par l'armée luxembourgeoise. Chaque test antigénique effectué sera certifié et valide durant 24 heures.

Pour les personnes guéries

Si, par contre, vous avez été infecté par le covid, comment prouver votre guérison? Lorsque les laboratoires donnent le résultat d'un test PCR positif au covid-19, ils doivent également remettre un certificat de rétablissement. Ce dernier est disponible sur leur plateforme et dans l'espace privé du patient sur MyGuichet.lu. Ce certificat est valide entre le 11e jour et le 180e jour (6 mois) après la date à laquelle est tombé le résultat du test PCR positif.

Les personnes ayant contracté le covid dans une période de six mois précédant la première dose sont considérées comme entièrement vaccinées 14 jours après cette première injection. Pour celles ayant été infectée par le virus entre leur première et leur deuxième dose ou après la deuxième, elles pourront choisir de faire leur deuxième ou troisième injection à partir de quatre semaines après la date de rétablissement.

48h pour les tests PCR

Où se faire tester? Les non-vaccinés, ou disposant d'un schéma vaccinal imcomplet, ainsi que les non-guéris devront donc présenter un test négatif pour accéder à leur lieu de travail. Voici où il est possible de se faire tester dans le pays. Les primo-vaccinés pourront se rendre dans l'un des cinq centres ouverts par l'armée depuis ce vendredi. Ils sont situés à Luxembourg (Luxexpo Sud), Howald (P+R Sud), Esch (Raemerich), Diekirch (Fridhaff) et Junglinster et fonctionnent 7 jours sur 7. Les laboratoires vont aussi accélérer la cadence et proposer des horaires d'ouverture plus larges. Dans certains laboratoires de BioneXt Lab, il est déjà possible de se faire tester sans rendez-vous dès 6h30 du matin. Le centre de test de Leudelange sera également ouvert le dimanche, sans rendez-vous. Les Laboratoires réunis vont quant à eux ouvrir un nouveau drive-in à Bascharage, qui viendra s'ajouter à ceux de Junglinster et Luxembourg (Bouillon) et aux centres de Wiltz et Marnach. Mais il n'y a pas de rendez-vous avant la semaine prochaine. Idem dans les sept centres de Ketterthill (Bel air, Belval, Capellen, Dudelange, Redange, Sandweiler, Wiltz). Il st possible aussi de se faire tester au Laboratoire national de Dudelange.

Le centre de la Ville de Luxembourg, le centre de test de LuxAirport ou encore les pharmacies proposent eux aussi des tests.



Reste le cas des personnes ni vaccinées, ni guéries, qui devront donc présenter un test négatif pour pouvoir se rendre au bureau. Ces travailleurs devront soit montrer un test PCR négatif datant de 48 heures, soit un test antigénique rapide certifié de 24 heures. Attention: la durée de validité commence au moment du test et non lors de la prise de connaissance du résultat. Rappelons que la réalisation de ces tests sont à la charge du travailleur. Ce qui peut rapidement représenter un certain budget à la fin du mois.

L'option la moins coûteuse actuellement est celle des autotests certifiés du centre de la Ville de Luxembourg, proposés à 15 euros. En pharmacie, les prix des tests antigéniques ne sont pas réglementés et varient donc d'une officine à l'autre. Certaines pharmacies, en accord avec les laboratoires, réalisent également des tests PCR. Là non plus, les prix ne sont pas fixés et le coût peut donc varier sensiblement d'un endroit à l'autre.

Que doivent faire enfin les résidents ou frontaliers qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons de santé? Ils peuvent demander à leur médecin un certificat de contre-indication à la vaccination. Il sera disponible sous forme numérique ou papier sur le site MyGuichet.lu, avec un QR code spécifique. Des tests seront mis à leur disposition.



Par contre, si un travailleur ne rentre pas dans les conditions pour accéder à son lieu de travail, parce qu'il refuse de se soumettre à des tests par exemple, il devra alors prendre des vacances. Si ses congés payés lui sont refusés, il devra prendre des congés sans solde. Mais il ne pourra ni être sanctionné, ni être licencié.

Le CovidCheck obligatoire en entreprise sera d'application jusqu'au 28 février.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.