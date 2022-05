L'OCDE s'est penché sur les réglementations fiscales de différents pays afin de déterminer ceux où les actifs payent le plus d'impôts et de taxes. Au Luxembourg, un certain type de ménage s'en sort particulièrement bien.

Voici ce que les célibataires doivent verser au fisc

L'OCDE s'est penché sur les réglementations fiscales de différents pays afin de déterminer ceux où les actifs payent le plus d'impôts et de taxes. Au Luxembourg, un certain type de ménage s'en sort particulièrement bien.

Il s'agit d'une première place qui ne réjouit pas grand monde chez notre voisin. Selon un classement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Belgique est toujours championne du monde en ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales prélevés sur les revenus des travailleurs. Les célibataires sont les plus touchés par ces charges élevées.

Selon cette même étude, les personnes seules et sans enfant en Belgique ont dû verser l'année dernière pas moins de 52,6% de leur revenu à l'État sous forme d'impôts et de cotisations sociales. Suivent l'Allemagne (48,1 %), l'Autriche (47,8 %), la France (47 %) et l'Italie (46,5 %).

Quelle est la situation au Luxembourg?

Au Luxembourg, les personnes seules sans enfant doivent tout de même verser 40,2 % de leur salaire au fisc, ce qui place le Grand-Duché à la 13e place du classement de l'OCDE. À titre de comparaison, le Luxembourg occupait la 15e place de ce classement en 2020. La moyenne pour les célibataires dans l'ensemble des 38 pays de l'OCDE se situe à 34,6 %.

«Un débat sur la fiscalité est inévitable» Quel est l'impact de la crise ukrainienne sur le marché du travail, quelle est sa position sur l'OGBL et quels sont les objectifs électoraux du LSAP ? C'est ce que nous avons demandé au ministre du Travail Georges Engel (LSAP).

Outre celui qui concerne les célibataires, l'OCDE a également établi un classement des familles avec deux enfants. Si un seul des partenaires travaille, la charge fiscale au Luxembourg est de 19,7% (moyenne de l'OCDE: 24,6%). Les familles à un seul revenu s'en sortent donc plutôt bien dans ce pays. En Belgique (37,3%), en France (39%) et en Allemagne (32,7%), ce type de ménage est soumis à une charge fiscale nettement plus élevée.

La Belgique occupe à nouveau la première place pour les familles percevant deux revenus, qui doivent verser 45,2% de leur salaire à l'État. Au Luxembourg, ce chiffre est de 29,4%, en France et en Allemagne de 40,9%.

Fin des aides liées au covid-19 L'évaluation de l'OCDE ne prend pas seulement en compte les prélèvements à payer par les salariés, c'est-à-dire les impôts sur les salaires et les cotisations de sécurité sociale. Elle inclut également les cotisations patronales à la sécurité sociale. Selon l'étude, la charge fiscale a augmenté en 2021 dans une majorité de pays de l'OCDE - dont le Luxembourg - parce que de nombreux pays ont supprimé ou réduit leurs aides liées aux coronavirus versées aux ménages privés.

