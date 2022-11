La nouvelle étude publiée mercredi par le ministère de la Fonction publique fait quelque peu grincer des dents, à l'heure où de plus en plus de Luxembourgeois s'inquiètent pour leurs finances.

Luxembourg 3 min.

Une nouvelle étude

Voici ce que gagnent réellement les fonctionnaires

La nouvelle étude publiée mercredi par le ministère de la Fonction publique fait quelque peu grincer des dents, à l'heure où de plus en plus de Luxembourgeois s'inquiètent pour leurs finances.

(m. m. avec Jörg TSCHÜRTZ) - Deux Luxembourgeois sur cinq se serrent la ceinture et doivent se priver de certains loisirs pour arriver à boucler leur fin de mois. C'est le triste constat qui ressort du dernier Politmonitor réalisé pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL. Alors que de plus en plus de citoyens s'inquiètent pour leur situation financière, le ministère de la Fonction publique a publié ce mercredi une nouvelle étude détaillée sur les «accessoires de traitement» dans la fonction publique qui fait tiquer. Cette dernière analyse et compare l'ensemble des compléments à la rémunération de base des agents de l'État (employés et salariés de l’État et volontaires de l'armée) au 31 décembre 2021.

L'évolution des prix de l'énergie inquiète de plus en plus Les sujets d'inquiétude grandissent dans la population résidente. L'accès à un logement abordable reste cependant la préoccupation majeure des personnes sondées par ILRES.

Cette publication intervient au moment où les négociations salariales sont en cours dans le secteur public. Le dernier accord expire en effet ce 31 décembre. Le gouvernement et la confédération générale de la fonction publique (CGFP) s'étaient accordés le 15 juillet 2011 pour réaliser une étude sur l'ensemble des avantages sociaux du secteur public, étant donné qu'il n'y avait plus de vue d'ensemble sur le sujet depuis des années. 11 ans plus tard, celle-ci est enfin publiée et présentée à la CGFP et aux députés de la commission parlementaire de la fonction publique.

8.688 euros bruts par mois

Que dit-elle cette étude? Le montant brut moyen des avantages sociaux qu'un employé de l'État perçoit en plus de son salaire de base est de 9.384 € par an. Le document de 54 pages montre également que le traitement de base brut d'un fonctionnaire s'élève en moyenne à 8.688 euros par mois, allocation de fin d'année comprise. S'ajoutent encore à cela une allocation de repas de 204 euros nets par mois et, pour plus de la moitié des fonctionnaires, une allocation de famille brute de 599,81 euros.

Pour les employés de l'Etat, le montant de base moyen est de 6.742 euros, auquel il faut encore ajouter l'allocation de repas et, pour quasiment la moitié d'entre eux, l'allocation de famille. Les salariés de l'Etat ont quant à eux un salaire de base brut de 3.987 euros.

Ce simulateur vous permet de calculer votre pension Nombre d'années travaillées, niveau d'études ou encore date des salaires perçus au Luxembourg, grâce à de multiples critères, ce simulateur permet d'estimer l'âge et le montant de votre pension luxembourgeoise.

Au total, il n’existe pas moins de 232 allocations différentes dans la fonction publique. Toutefois, le ministère, dirigé par Marc Hansen (DP), indique que ces avantages sociaux représentent un peu moins de 5% du total des salaires des employés de l'État. Plus de la moitié (62%) des employés du gouvernement reçoivent au moins une allocation.

Plus de 70% des avantages à 10 administrations

Un constat saute aux yeux quand on consulte cette étude: plus de 70% du volume des avantages sociaux versés vont aux employés de dix administrations. Parmi celles-ci, les agents de la police grand-ducale, de l’enseignement primaire et secondaire ainsi que de l’administration des ponts et chaussées sont les bénéficiaires les plus importants. Le ministère précise que «cependant, la part relative des avantages sociaux dans les salaires peut varier de manière significative en fonction de la carrière et de l'administration du membre du personnel concerné».

La CGFP, l'influent syndicat des fonctionnaires, estime que les augmentations de salaire dans le secteur public sont «plus justifiées que jamais». En période «d'inflation galopante, le maintien du mécanisme indiciel ne suffit pas à compenser les pertes financières drastiques des ménages», écrit le syndicat dans un communiqué envoyé mercredi. «À un moment donné, l'engagement ininterrompu des employés de l'État, qui se mettent jour après jour au service des citoyens, doit être récompensé en conséquence.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.