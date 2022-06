Voici ce qu'il faut faire en cas de test positif au covid-19

Depuis le début du mois de juin, on assiste à une recrudescence des nouvelles infections au coronavirus. Mais que faire si un test confirme une contamination ? Voici une piqûre de rappel.

Pandémie au Luxembourg

Le bout du tunnel ne semble pas encore pour demain. Si une accalmie a été observée durant plusieurs semaines, l'épidémie de coronavirus semble avoir repris du poil de bête depuis le début du mois de juin. La remontée des chiffres publiés par la Santé l'atteste. Ce rebond, qui est constaté aussi dans d'autres pays européens, intervient alors que l'été arrive et que les dernières mesures sanitaires encore visibles, comme l'obligation du port du masque dans les transports en commun, ont été supprimées.

Ainsi, durant la semaine du 13 au 19 juin, les infections ont bondi de 41%. Après s'être vidés de leurs patients covid-19 positif, les hôpitaux accueillent à nouveau plus de personnes ayant contracté le virus. Si elles se comptaient sur les doigts de la main en main, il y a désormais 18 hospitalisations en lien avec le covid dans le pays. Cette augmentation ne se remarque cependant pas dans les unités de soins intensifs, où il ne reste actuellement qu'un seul patient.

Car la situation actuelle est bien différente de celle qu'on a connue au début de la pandémie, voire il y a quelques mois. Une grosse majorité de la population (pratiquement 80%) dispose aujourd'hui d'un schéma vaccinal complet, protégeant les citoyens des formes plus sévères de la maladie.

Mais avec la recrudescence des cas de covid-19, la même question qui se posait début d'année se pose à nouveau: que faire si vous avez testé positif au covid-19? Parce qu'une piqûre de rappel n'est jamais inutile, on vous rappelle la procédure à suivre.

Dans un pareil cas, il est demandé aux personnes concernées de se mettre en auto-isolement. La mesure vise à éviter que la personne infectée, qui est contagieuse, ne transmette l'infection à son entourage.

La Direction de la Santé prescrit un isolement de 10 jours après le début des symptômes. Pour les personnes asymptomatiques, l'isolement commence le jour du prélèvement. Tout contact doit être évité durant cette période et un masque chirurgical doit être porté chaque fois qu'un contact est établi avec une autre personne.

Faut-il déclarer un test positif?

BA.5 en progression

Alors qu'un rebond de l'épidémie est constaté dans plusieurs pays, les craintes sont bien présentes de voir l'été gâché par une nouvelle vague. Et ce, à cause des sous-variants BA.4 et BA.5, qui seraient, semble-t-il, plus contagieux que leurs grands frères.

Au Luxembourg, BA.5 était déjà bien implanté, comme le soulignait il y a peu la ministre de la Santé Paulette Lenert.

Il ne supplante pas encore BA.2, qui reste le plus fréquent au Luxembourg (54,1% des contaminations) mais représente désormais 40,4% des infections, selon des chiffres pour la semaine du 30 mai au 5 juin.

Et selon le Laboratoire national de Santé, cette proportion va continuer d'augmenter.