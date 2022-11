Les experts estiment qu'il est peu probable que le Grand-Duché connaisse une panne d'électricité prolongée cet hiver. Il existe néanmoins un plan avec des conseils pour les citoyens.

Voici ce qu'il faut faire chez soi en cas de black-out

Sebastian WEISBRODT Les experts estiment qu'il est peu probable que le Grand-Duché connaisse une panne d'électricité prolongée cet hiver. Il existe néanmoins un plan avec des conseils pour les citoyens.

Tout le monde a déjà vécu une panne de courant. Souvent, le problème est résolu en quelques minutes et la vie continue comme d'habitude. Au vu de la crise énergétique actuelle, beaucoup craignent un black-out l'hiver prochain, c'est-à-dire une panne de courant prolongée touchant une zone plus large.

Consommation de gaz: l'objectif de réduction est tenu La consommation de gaz au Luxembourg depuis le mois d'août est bien en deçà de la moyenne de consommation sur la période 2017-2022. L'objectif d'une baisse de 15% est pour l'instant tenu, mais les trois derniers mois ont été chauds.

Comme l'explique Paul Matzet, porte-parole du ministère de l'Énergie, ces inquiétudes sont infondées : «Il y a eu toute une série de simulations, tant au niveau de l'UE que des pays. Elles concluent toutes qu'il pourrait y avoir des coupures de courant temporaires en hiver dans certains pays, comme la France, où la moitié des centrales nucléaires ne sont actuellement pas connectées au réseau. Mais les calculs montrent également qu'au Luxembourg, la probabilité d'une panne de courant n'est pas plus élevée que les années précédentes. Il ne faut donc pas s'attendre à un black-out». Le Grand-Duché n'est pas approvisionné en électricité par la France, mais par l'Allemagne et la Belgique.

Selon Paul Matzet, un black-out prolongé de plusieurs jours ne pourrait se produire au Luxembourg que par un sabotage ciblé. «Pour cela, il faudrait détruire de manière ciblée une partie de notre infrastructure, qui devrait ensuite être reconstruite sur plusieurs jours. Mais je considère cela comme extrêmement improbable».

En cas de panne de courant prolongée, le portail d'information "infocrise.lu" réunit quelques conseils et comportements à adopter. Photo: Shutterstock

Mais si cela devait tout de même arriver, le site infocrise.lu, un portail d'information du gouvernement, tient à disposition quelques conseils sur ce que l'on peut faire avant et pendant une panne d'électricité, car si le courant est coupé plus longtemps, rien ne fonctionne : pas d'eau courante, pas de chasse d'eau, pas de cuisinière, pas de téléphone et pas de connexion Internet. Un yaourt non réfrigéré ou un radio-réveil déréglé sont alors le cadet des soucis.



Eau potable

En cas de panne de courant prolongée, il est possible que le système de purification de l'eau ne fonctionne pas de manière optimale. Il faut de l'électricité pour produire de l'eau potable et la pomper ensuite dans les réservoirs et les châteaux d'eau.

En cas de doute, la meilleure méthode consiste à faire bouillir l'eau pendant une minute afin de tuer les bactéries et les parasites. Le kit d'urgence pour les premiers besoins - une check-list peut être téléchargée sur infocrise.lu - contient six litres d'eau potable par personne dans de petites bouteilles. Si l'on constate la coupure de courant et que l'approvisionnement en eau est encore assuré, on peut également remplir la baignoire ou quelques seaux d'eau.

L'eau de pluie collectée convient surtout comme eau pour le ménage, par exemple pour la chasse d'eau des toilettes. Pour l'utiliser comme eau potable, il faudrait d'abord la traiter - au moins la faire bouillir, la filtrer et la traiter avec des pastilles disponibles dans les magasins de bricolage.

Chauffage

La plupart des chauffages ont besoin d'électricité. Si l'on doit s'en passer, il faut fermer les portes et les fenêtres et tirer les volets et les rideaux afin de maintenir la température intérieure à un niveau constant. Les sacs de couchage et les couvertures sont également utiles.

L'État introduit une subvention pour les pellets Jusqu'à présent, l'État n'accordait aucune aide pour les ménages se chauffant aux granulés de bois.

Il ne faut en aucun cas utiliser à l'intérieur des appareils de chauffage ou des fours conçus pour être utilisés à l'extérieur ou pour le camping, comme les barbecues au charbon de bois ou au propane et les réchauds de camping. Ils sont dangereux en raison d'un possible enrichissement des gaz de combustion, d'un manque d'oxygène et d'une concentration élevée de monoxyde de carbone. Il existe un risque d'intoxication aiguë. De plus, ces appareils peuvent facilement provoquer des incendies dans les habitations. Paul Matzet ne voit que peu d'avantages aux poêles à bougies à chauffe-plat, actuellement très populaires, car la puissance de chauffage n'est pas suffisante.

Ceux qui se chauffent avec un poêle en faïence ou une cheminée devraient veiller à une bonne aération de leur logement, car là aussi, les taux de monoxyde de carbone peuvent être élevés.

Lumière

Pour les nuits, il est préférable d'avoir chez soi des lampes de poche à piles ainsi que des appareils et des piles de rechange. Les lampes de camping et d'extérieur ainsi que les lanternes à pétrole, combustible compris, constituent une alternative.

Si vous souhaitez utiliser des bougies, placez-les hors de portée des enfants sur des supports appropriés, ne les laissez jamais sans surveillance et éteignez-les en quittant la chambre et avant d'aller vous coucher.

Nourriture

En cas de panne de courant, il est tout d'abord conseillé de garder le réfrigérateur et le congélateur fermés afin de maintenir le plus longtemps possible le niveau de température existant. Si la panne dure moins de quatre heures, les aliments restent consommables. Les aliments peuvent être conservés dans un congélateur pendant 24 à 36 heures.

Des foyers reçoivent un kit pour économiser de l'énergie La distribution de ces kits d'économie d'énergie à destination des citoyens et des communes du Luxembourg a débuté le 10 octobre.

La prudence est de mise pour les aliments périssables qui ont été exposés pendant longtemps à une température supérieure à quatre degrés Celsius. Les aliments déjà décongelés ne doivent pas être congelés une nouvelle fois. Cela n'est possible que pour les aliments partiellement décongelés qui présentent du givre sur la surface de l'emballage.

Il est important d'avoir à la maison des aliments non périssables qui peuvent également être consommés froids, en particulier s'il y a des bébés ou des enfants en bas âge à la maison. Une réserve de nourriture pour trois à quatre jours est déjà une bonne base et suffit dans de nombreuses situations.

Préparation des repas

Les réchauds à gaz conviennent à la cuisson des aliments chauds. En raison du risque d'incendie et du risque encore plus grand d'intoxication au monoxyde de carbone, il ne faut en aucun cas allumer un barbecue au charbon de bois dans la pièce d'habitation.



Informations

La manière de réagir en cas d'urgence est également une question d'information. «En cas de panne de courant prolongée, c'est-à-dire dans les cas extrêmes, les canaux de communication sont morts», explique Paul Matzet. Mais comme certaines radios du Grand-Duché disposent de générateurs, elles peuvent encore émettre pendant quelques jours. Une radio à piles ne devrait donc manquer dans aucun foyer. «Et si vous avez une voiture, vous pouvez aussi vous y installer pour écouter la radio», ajoute le jeune homme de 35 ans.



Avoir des réserves

Selon le gouvernement, en cas d'urgence, il faut toujours avoir chez soi de l'argent liquide, une réserve de produits de soins corporels, une trousse de premiers secours, les médicaments actuellement prescrits et un stock de base d'outils. Et pour que les soirées ne soient pas trop ennuyeuses, il vaut également la peine d'avoir quelques jeux de société.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

