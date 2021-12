Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des traditionnelles vacances scolaires de Noël. Ces congés sont pour beaucoup le moment idéal pour se retrouver en famille. Mais que faire entre les fêtes ? Voici une sélection d'idées d’activités indoor pour passer de chouettes moments en famille ou entre amis.

Luxembourg 7 min.

Congés au Luxembourg

Voici 10 activités indoor à faire en famille

Simon Laurent MARTIN Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des traditionnelles vacances scolaires de Noël. Ces congés sont pour beaucoup le moment idéal pour se retrouver en famille. Mais que faire entre les fêtes ? Voici une sélection d'idées d’activités indoor pour passer de chouettes moments en famille ou entre amis.

Les fêtes de fin d'année, le moment idéal pour se retrouver en famille ou entre amis. Malheureusement, si vous aviez prévu de passer un peu de temps ensemble à l'extérieur, la météo peu clémente prévue cette semaine risque de contrarier vos plans initiaux. La rédaction francophone du Wort vous a donc concocté une liste, bien évidemment non exhaustive, d'une dizaine d'activités indoor, comprenez par là des activités en intérieur. De quoi passer de superbes vacances scolaires.

Le Mudam pour s'initier à l'art moderne

Si vous n'avez jamais eu l'occasion de visiter le Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean -, ces vacances scolaires sont l'occasion idéale pour découvrir l'incroyable bâtiment inauguré en 2006 et situé dans le Park Dräi Eechelen, dominant le splendide centre historique de la ville de Luxembourg. «Le Mudam a pour mission de collectionner, de conserver et de présenter l’art contemporain dans ce qu’il a de plus pertinent pour notre époque et de le rendre accessible au public le plus large possible à travers ses expositions, ses publications, ses programmes artistiques et pédagogiques, et ses partenariats», rappelle le musée qui accueille actuellement une exposition nommée « Post-Capital : Art et économie à l’ère du digital». Infos et réservations sur www.mudam.com. Bref, une sortie culturelle à ne pas manquer.

Le Mudam a comme mission de collectionner, de conserver et de présenter l’art contemporain dans ce qu’il a de plus pertinent.

Le plus haut simulateur de chute libre d'Europe

Envie de vous envoyer en l'air ? Le «LuxFly Indoor Skydive» situé en Belgique, à Sterpenich (Arlon), à deux pas de la frontière est fait pour vous ! Il s'agit ni plus ni moins du plus haut simulateur de chute libre d'Europe. «Sans avion ni altitude, la chute libre indoor permet de reproduire les sensations d'un saut en parachute grâce à un flux d'air en soufflerie. Les participants ont l'impression de ''flotter'' à quelques mètres du sol et d'effectuer un saut dans le vide d'une à deux minutes, le tout sans aucun danger. La pratique se développe à grande vitesse», précise l'établissement tenu par un couple de passionnés de chute libre. En raison de la crise sanitaire, la réservation est obligatoire via le site indoorskydive.lu. Autre idée d'activité à Arlon : un centre d’escalade ludique et unique nommé «Funny Mountain». Celui-ci est situé juste à côté du simulateur de chute libre, à Sterpenich.

Le LuxFly Skydive de Sterpenich connaît un joli succès depuis son ouverture. Photo: Shutterstock

Une piste de karting ultramoderne

Traversons désormais la frontière française pour nous rendre à Lexy, situé à quelques minutes de Differdange. C'est là que la société NT Kart vous propose une magnifique piste de karting ultramoderne. Au menu : une piste de karting sur deux niveaux avec virages techniques, montée du Raidillon, le tunnel de Monaco ou encore un pont XXL de plus de 150 mètres. L'endroit est notamment accessible dès l’âge de 7 ans avec une taille minimum demandée de 1,30m. Le tarif pour une session est de 18€ par adulte et 16€ par enfant tandis que la durée d’une session est de dix minutes. Infos sur www.ntkart.com.



L'endroit est notamment accessible dès l’âge de 7 ans.

Défiez-vous dans une «escape room»

Le concept d'Escape Room semble être toujours aussi tendance. Comment ça marche ? Bloqué dans une pièce, vous devez, seul ou en équipe, trouver des indices et résoudre des énigmes afin de vous échapper de cette pièce avant la fin du temps imparti. Au Grand-Duché, plusieurs sociétés se sont spécialisées dans des Escape Room et proposent des énigmes sur des thèmes très variés. Les escape games de 216k (www.216k-escaperoom.com) garantissent par exemple entre une et trois heures d'excitation et de divertissement. «Crocus Escape Game » (crocus-quest.com) propose également différentes aventures à faire à plusieurs. Sans oublier les «Enigmo Rooms» à Dudelange (enigmo.lu).

Défiez-vous entre amis ou en famille. Photo : Lex Kleren

Le premier parc de réalité virtuelle du pays

VR Park Luxembourg, c'est le premier parc de réalité virtuelle du pays. Un concept novateur pour une technologie en pleine expansion. «Que ce soit pour un anniversaire, un voyage scolaire, un événement d'entreprise ou une journée en famille ou entre amis, VR Park Luxembourg vous garantit une expérience inoubliable», assure l'établissement. Au programme notamment : des simulations de courses automobile et montagnes russes ou encore des jeux de tirs en réalité virtuelle. Une expérience à tester au moins une fois dans sa vie. Renseignements et réservations sur vrpark.lu.

Une bien belle manière de s'initier à la réalité virtuelle. Photo : Chris Karaba

Des parcs entièrement dédiés aux joies du trampoline

Au Grand-Duché, il existe deux parcs entièrement dédiés aux trampolines. Le premier, nommé «Ozone», se trouve à Foetz. Il est décrit comme le plus grand et le plus récent espace dédié au trampoline dans la région. Il est notamment composé de 42 trampolines interconnectés, trois parcours ninjas ou encore deux fosses en mousse et un gigantesque airbag avec une tour de saut (www.ozoneparc.lu). Du côté de Contern, JumpBox est un espace de 800m2 qui est également dédié aux joies du trampoline. Les réservations se font sur www.jumpbox.lu.

A la découverte d'un bout d'histoire au château de Vianden

Difficile également de ne pas évoquer l'un des monuments historiques du Grand-Duché : le château de Vianden. Si le pays compte plus de 50 châteaux, celui de Vianden reste le plus fameux. La bâtisse, érigée entre le XIe et le XIVe siècle est considérée comme l'un des plus beaux châteaux de la planète. En 2019, l'endroit attirait plus de 200.000 visiteurs par an, principalement les Luxembourgeois eux-mêmes mais également les touristes néerlandais, allemands, belges et français, mais également des touristes chinois et russes. Le château est ouvert tous les jours de 10h à 16h et se trouve sous le régime «2G» (guéri ou vacciné). Infos sur www.castle-vianden.lu/fr/. A noter que non loin de la frontière grand-ducale, il est également possible d'aller visiter le château de Bouillon (Belgique) ou encore le château de Malbrouck (France).

Le château de Vianden est considéré comme l'un des plus beaux au monde.

Un tout nouveau planétarium à visiter

Nous vous en parlions il y a quelques jours, le premier planétarium du Luxembourg vient d'ouvrir ses portes. Grâce à cette nouvelle attraction, le Luxembourg Science Center devient la première structure du pays à ouvrir les portes d'un planétarium. Cette coupole de six mètres de large permet à ses visiteurs de voyager dans la galaxie à Differdange. L'installation promet une immersion totale. Le rendez-vous est donc pris au Luxembourg Science Center de Differdange, ouvert en semaine de 9h à 17h et de 10h à 18h pendant le week-end. Informations supplémentaires sur www.science-center.lu.

Composé d'une coupole de six mètres de large, le planétarium du Luxembourg Science Center peut accueillir jusqu'à 30 visiteurs. Photo : Luxembourg Science Center

«L'Exutoire», une salle pour tout casser entre amis

Qui n’a jamais eu, dans un élan d’énervement, l’envie de tout détruire autour de soi ? Les «Fury Rooms» sont ces endroits où il est possible de se défouler quelques minutes en détruisant toutes sortes d’objets, de la vaisselle, du matériel électronique jusqu’à la voiture ! «L’Exutoire», une salle de ce type, a ouvert ses portes près de Metz, à une quarantaine de minutes de Dudelange. Concrètement, chaque participant, seul ou par groupe, aura l’occasion de détruire une multitude d’objets dans un temps imparti à l’aide d’un énorme arsenal : pied-de-biche, masse, clubs de golf, sans oublier les classiques battes de baseball. Le concept semble fonctionner pour les gérants qui accueillent pas mal de Luxembourgeois. Plus de renseignements sur la page Facebook de «L’Exutoire». Les prix débutent à 15€ pour une séance d’une bonne dizaine de minutes.

Partez à la découverte des monstres marins

Le Musée national d'histoire naturelle, c'est l'activité parfaite à faire en famille. Une sortie à la fois ludique et intéressante. Fondé en 1854, le site se trouve au sein de l'ancien Hospice Saint-Jean, à deux pas de l'Abbaye de Neumünster. Depuis le 8 octobre et jusqu'en mai 2022, le musée accueille une exposition sur les créatures marines disparues. «Quand la recherche paléontologique et les technologies numériques s’unissent, une exposition de fossiles se transforme en un ancien océan regorgeant de créatures éteintes.» L'exposition est accessible du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Des tonnes de choses à découvrir sur place. Photo: Pierre Matgé





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.