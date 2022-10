Cette centrale logistique connectée et durable d’une surface de 29.000 m² permettra de distribuer les équipements de réseaux vers ses autres entités européennes.

Lors de l'Arch Summit 2022

Vodafone annonce un projet de hub logistique au Luxembourg

Cette centrale logistique connectée et durable d’une surface de 29.000 m² permettra de distribuer les équipements de réseaux vers ses autres entités européennes.

Franz Fayot (LSAP), ministre de l'Économie et ministre de la Coopération et de l'Aide humanitaire, a assisté à l'Arch Summit 2022 à Luxexpo, un événement phare dédié aux technologies de l'information et à l'innovation.

Organisé par Tomorrow Street, le centre d'innovation né de la collaboration entre le Technoport et Vodafone, l'Arch Summit a accueilli environ 4.000 participants et réuni plus de 80 entreprises technologiques multinationales ainsi que plus de 100 scale-up et start-up. Cette édition 2022 était placée sous le thème des impacts positifs de l'innovation et de la société numérique sur l'inclusion.

À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, et le CEO de Vodafone Procurement, Ninian Wilson, ont signé un protocole d'entente en vue de la mise en place d'une plateforme logistique paneuropéenne de Vodafone au Luxembourg. Vodafone a ainsi l'intention de renforcer sa présence au Luxembourg, en consolidant ses opérations logistiques pour les équipements de réseaux mobiles et fixes et en créant un hub logistique pour toute l'Europe.

Début des activités prévu en 2024

En raison de la situation géographique du Luxembourg et de ses atouts pour le secteur de la logistique, Vodafone vise à consolider la plupart de ses stocks dans une centrale logistique connectée et durable d'une surface de 29.000 m² qui distribuera les équipements de réseaux vers ses autres entités européennes. Les activités de ce centre logistique innovant et hautement automatisé devraient débuter fin de l'année 2024.

La présence de Vodafone au Luxembourg remonte à 1999. Depuis, l'entreprise n'a cessé d'élargir ses activités en y implantant sa société d'approvisionnement mondiale, Vodafone Procurement Company, son hub d'itinérance mondial, Vodafone Roaming Services, et enfin avec la création de l'accélérateur d'innovation Tomorrow Street en partenariat avec le Technoport.

En outre, Vodafone a déjà mis en place un centre d'excellence logistique au Luxembourg. Celui-ci organise la chaîne d'approvisionnement physique pour les équipements de réseau de Vodafone à l'échelle mondiale par le biais d'une tour de contrôle numérique qui permet d'optimiser l'utilisation des stocks et de stimuler la réutilisation des éléments de réseau à l'échelle locale et mondiale pour favoriser une démarche d'économie circulaire.

