Ce sont les résultats très sérieux dévoilés par une équipe de chercheurs, dont plusieurs luxembourgeois. Vivre avec une autre personne suffirait à réduire son taux de glycémie et ce, peu importe la qualité de la relation.

Une étude luxembourgeoise

Vivre en couple limiterait les risques de diabète

Ce contexte de Saint-Valentin a été particulièrement bien choisi par l'Université de Luxembourg pour dévoiler les résultats de sa très sérieuse étude sur le lien qui existe entre le taux de glycémie et la vie de couple. Les résultats découverts par les chercheurs canadiens et luxembourgeois sont pour le moins étonnants: les personnes qui cohabitent avec leur partenaire présentent des taux de glycémie plus faibles, même si elles ne s'entendent pas avec lui, selon l'étude publiée dans le très sérieux British Medical Journal. De plus, il apparaît que l'isolement social favoriserait ainsi le risque de diabète de type 2.

Comment sont-ils parvenus à cette conclusion? Les chercheurs ont analysé les données récoltées auprès de 3.335 adultes âgés de 50 à 89 ans de 2004 à 2013. Aucun des participants n'avait été diagnostiqué diabétique, mais les chercheurs ont été informés de l'état civil de chaque «cobaye». Tous ont donné leur sang de manière régulière afin d'évaluer leur taux de glycémie moyen. Un suivi au niveau de la qualité de leur relation avec leur partenaire a également été réalisé.

Et les résultats sont donc tombés: le fait d'être marié ou de cohabiter semble avoir un effet protecteur, avec des valeurs glycémiques plus faibles chez les adultes qui ne souffraient pas de diabète préexistant. «De même, ces relations semblaient avoir un effet protecteur contre les taux glycémiques supérieurs au seuil de prédiabète», note l'étude. Voilà qui va sans doute réjouir ceux qui vivent avec un partenaire, à quelques heures de la Saint-Valentin...

Un soutien nécessaire en cas de décès ou de divorce

En outre, les niveaux de soutien et même de tension pouvant exister dans les relations conjugales n'étaient généralement pas associés aux valeurs glycémiques. De plus, l'étude avance aussi que les personnes âgées ont parfois besoin d'un soutien supplémentaire pour réguler leur glycémie lorsque celles-ci sont confrontées à la perte d'un proche lors d'un décès ou dans le cadre d'un divorce.

«Je suppose que le mariage et les cohabitations exigent un investissement émotionnel particulier sur une longue période», a déclaré Katherine Ford, ancienne doctorante à l'Université de Luxembourg et à la manœuvre de l'étude. «L'importance de ce type de relation signifie probablement que la perte peut avoir des répercussions sur la santé, notamment sur le taux de glycémie moyen.»

