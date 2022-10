Pol Godinho a grandi à Hesperange et y travaille également. Grâce à une initiative communautaire, il peut s'offrir un appartement.

Logement abordable

Vivez là où vous avez grandi

David THINNES Pol Godinho a grandi à Hesperange et y travaille également. Grâce à une initiative communautaire, il peut s'offrir un appartement.

Pol Godinho ouvre son appartement dans un nouveau complexe immobilier à Alzingen. L'appartement de 87 mètres carrés est situé dans le nouveau quartier de Rothweit et a été construit par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) en étroite collaboration avec la commune d'Hesperange. «J'ai grandi ici et j'ai toujours voulu vivre dans ma ville natale. Cela n'a été rendu possible que par des logements abordables», explique le joueur de 36 ans.

Le nouveau quartier s'étend sur onze hectares, un peu à l'écart de la très fréquentée route de Thionville, presque en face du Märei. Les responsables de la communauté ont osé franchir une nouvelle étape, à savoir mettre en œuvre eux-mêmes le plan de développement partiel. «En 2010, nous avons pris cette décision avec 40 autres propriétaires fonciers. L'objectif était de créer un maximum de logements abordables et sociaux», explique le maire Marc Lies (CSV).

Un peu plus de 400 appartements et maisons sont en construction sur le site, la municipalité en contrôle plus de 100. Parmi eux, 38 appartements, comme ceux de Pol Godinho, qui ont déjà été vendus. Il y a aussi 14 maisons. 16 logements sociaux sont actuellement en construction, qui seront attribués par le service social de la commune.

Des points par critères

Les logements abordables étaient gérés par la SNHBM. Les candidats ont pu accumuler des points en fonction de différents critères. C'est ainsi que les appartements ont été attribués.

Les critères sont les suivants: avoir vécu dans la communauté pendant trois ans ou avoir résidé dans la communauté pendant sept ans, famille immédiate qui a vécu dans la communauté pendant dix ans ou famille immédiate qui a vécu dans la communauté pendant dix ans avec enfants. Des points supplémentaires sont accordés aux personnes qui ont travaillé dans la communauté pendant trois ans.

Pol Godinho remplissait ces critères, en tant que «Hesper Jong», mais aussi en tant que responsable du club des jeunes à Hesperingen. «J'ai vécu à Bettembourg pendant quelques années. Mais j'ai toujours voulu vivre à Hesperange. Même si j'ai un bon salaire, acheter un logement abordable était le seul moyen possible en tant qu'acheteur unique», explique Godinho. Il habite depuis quatre mois son appartement pour lequel il a déboursé un peu moins de 400.000 euros.

5 L'appartement fait 87 mètres carrés. Photo: Marc Wilwert

Une autre personne que Godinho connaissait depuis l'école primaire vit dans le complexe d'appartements. Un employé y emménagera également prochainement. «Des parents célibataires ou des célibataires vivent ici. Je pense qu'il y aura une ambiance agréable.»

Logements sociaux et commerces

Même s'il est reconnaissant envers la communauté pour cette initiative, Pol Godinho voit les problèmes de la pénurie de logements dans son quotidien: «J'essaie de partager mes expériences avec les jeunes. Je leur montre également d'autres options, comme l'aide à la vie autonome. Mais les structures pour les jeunes sont surpeuplées. Les listes d'attente SNHBM sont pleines. De nombreux jeunes se tournent également vers l'étranger. Mais si chaque communauté faisait cet effort, le problème serait en fait résolu», dit-il.

Même si j'ai un bon salaire, acheter un logement abordable était le seul moyen possible en tant qu'acheteur unique. Pol Godinho

Marc Lies espère que le quartier de Rothweit créera un précédent: «Les municipalités devraient acheter des terrains et ensuite mettre en œuvre elles-mêmes des plans de développement partiels. C'est le bon chemin. La confiance est peut-être plus grande dans une municipalité que dans un investisseur privé. Les communes doivent assumer plus de responsabilités». Mais le politicien du CSV doit aussi admettre: «C'était un exploit financier pour nous au début».



Autour de l'immeuble où vit Pol Godinho, il y a encore beaucoup de travaux en cours. Juste en face, 16 logements sociaux seront construits d'ici la fin de l'année. Une boutique, une pharmacie et un caviste s'installeront prochainement au rez-de-chaussée. Ensuite, il y a de la place pour une salle pour les cours de sport communautaires et pour les boy scouts. Il y a aussi une école primaire avec maison relais dans le quartier.

Pol Godinho est heureux. L'éducateur vit à nouveau dans sa commune. Cela a plusieurs avantages: il n'a pas eu à faire le plein depuis deux mois. Il se rend au travail à pied ou en scooter.

