Météolux annonce la couleur : pour les jours prochains, ce sera de l'orange dans le ciel et un thermomètre au-dessus des 35°C . Mais il suffit que les météorologistes luxembourgeois, du ministère de l'Agriculture, consultent leurs archives pour offrir une bouffée de fraîcheur.

Vive les étés froids et pluvieux!

2019 restera dans les annales comme un des étés les plus chauds. Avec non seulement une longue période de canicule, mais aussi le record de température jamais atteint au Luxembourg. 40,8°C le 25 juillet 2019 enregistrés à la station météorologique de Steinsel. A l'ombre... Et revoilà qu'en ce début août 2020, les prévisionnistes annoncent une semaine de fortes chaleurs. «Mais ça n'a pas toujours été ainsi», peut témoigner Andrew Ferrone, météorologue. «Le pays a même connu des étés avec des températures négatives...»

Vous doutez? Pourtant les données accumulées par les 32 stations de mesure du réseau du service météorologique du ministère de l'Agriculture sont formelles : «Dans la nuit du 4 au 5 juin 1991, l'ensemble du Luxembourg (sauf la vallée de la Moselle) a vu le thermomètre descendre sous le zéro degré». Pour un peu, on envierait cette fraîcheur certains soirs... «C'est le record le plus bas de tous les étés depuis 1951, date à partir de laquelle les services ont commencé à observer les maxima et minima journaliers sur le long terme», note le spécialiste.

Au passage, le spécialiste des températures nationales donne un truc pour qui souhaite échapper - un peu- au pic de chaleur. Rien de tel qu'une montée en altitude pour voir la température descendre. «Ainsi, l'été est en moyenne 2,3°C moins chaud à Asselborn (479m d'altitude) qu'à Remich (207m).»

Avec cet autre constat: le Nord s'avère généralement plus frais que le Sud du Grand-Duché. Une autre bonne chose à intégrer à l'heure de choisir une destination de week-end ou de congés, et de profiter des bons de 50€ offerts par le ministère du Tourisme.

Mais actuellement, hommes, animaux et flore n'auraient rien contre un peu de pluie. Et de ce côté-là aussi, le climat luxembourgeois sait se montrer capricieux en juin-juillet-août. Analyses en main, Andrew Ferrone en témoigne : «Il faut remonter à 1869 pour trouver l'été le plus sec à Luxembourg-ville. En trois mois, il n'est tombé que 50 litres au m2».

Pour connaître un ''bel été'' bien pluvieux, il faut remonter à 1931. Voilà 89 ans, «à la station de Clémency, il est tombé 414 litres/m2». Des données dignes d'un printemps bien arrosé! Pour le météorologue, au-delà de ces extrêmes, il existe des tendances marquantes côté pluviométrie, y compris durant la période sèche. «Il faut toujours s'attendre au maximum de pluviométrie dans l'Oesling.» La région ardennaise enregistrant en moyenne 228 litres de précipitations au m2 quand, dans le Sud-Ouest du pays et la vallée de la Moselle, une station comme Koerich enregistre tout juste 184 l/m2.

Le Nord était déjà plus frais, le voilà maintenant recommandé pour qui recherchera l'humidité une fois que le temps se décide à devenir moins brûlant et moins sec. Mais, parole de MeteoLux, ce ne sera pas avant le 12 août. C'est en effet seulement mercredi que les analystes envisagent d'abord des faibles averses en matinée, puis des orages en après-midi et soirée. Là, il sera temps de rouspéter et de regretter la chaleur et l'air sec de ce début août...

