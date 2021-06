Fort de son projet pilote sur la N11, le ministère de la Mobilité a fait installer un nouveau dispositif de contrôle de vitesse cette semaine dans le tunnel du Markusbierg, sur l'A13. L'homologation et la phase de test devraient encore prendre quelques mois avant que le dispositif soit opérationnel.

Luxembourg 2 min.

Vitesse

Un nouveau radar-tronçon flashera à l'automne

Fort de son projet pilote sur la N11, le ministère de la Mobilité a fait installer un nouveau dispositif de contrôle de vitesse cette semaine dans le tunnel du Markusbierg, sur l'A13. L'homologation et la phase de test devraient encore prendre quelques mois avant que le dispositif soit opérationnel.

(m.d. avec Sophie Hermes) Un peu plus de 18 mois après le lancement de sa phase de test, le ministère de la Mobilité a lancé cette semaine l'installation d'un nouveau radar-tronçon dans le tunnel du Markusbierg, près de Schengen. Mais il faudra attendre encore quelques mois avant que le dispositif ne flashe ses premiers véhicules sur l'A13: ce deuxième dispositif du genre ne devrait être opérationnel qu'à l'automne.

Le radar-tronçon flashe près de 1.500 fois en trois mois En fonction depuis le 15 juin sur la N11 entre Waldhof et Gonderange, le nouveau dispositif de sécurité piège environ 500 usagers mensuellement. Le total des amendes infligées s'élève à un peu plus de 70.000 euros.

En effet, si les deux boitiers permettant de mesurer l'écart de vitesse entre l'entrée et la sortie du tunnel sont d'ores et déjà en place, le système doit encore être calibré, puis homologué par la Société nationale de certification et d'homologation, avant d'entrer dans une phase de test. Les premières amendes ne devraient donc pas arriver «avant septembre ou octobre», selon les informations collectées par le Luxemburger Wort.

Un délai dû aux contraintes techniques, qui avaient déjà obligé le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) à renoncer au déploiement de son projet pilote dans ce tunnel autoroutier en raison de la fréquence des interventions sur le terrain, «susceptibles de provoquer de grosses perturbations du trafic». Les autorités s'étaient alors rabattues sur la N11, où depuis le 15 juin le premier (et jusque-là unique) radar-tronçon du pays a flashé 7.250 usagers de la route sur les 3,8 kilomètres qu'il contrôle entre Waldhof et Gonderingen.

Le déploiement des radars-tronçons s'inscrit dans la «culture de la sécurité» que François Bausch entend amener sur les routes du Grand-Duché depuis sa prise de fonction. En 2020, 26 personnes ont trouvé la mort sur la route, soit une hausse de 18% sur les douze derniers mois. Et s'ils restent majoritaires, les accidents liés à la vitesse sont en recul de 21% comparé à 2019.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.