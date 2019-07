Six mois après l'arrivée au pouvoir du gouvernement bleu-rouge-vert, le groupe parlementaire du DP a fait le point lundi et s'est félicité de la rapidité et de l'efficacité avec lesquelles des mesures ont déjà été mises en place.

Luxembourg 3 min.

«Vite fait, bien fait» pour le DP

Six mois après l'arrivée au pouvoir du gouvernement bleu-rouge-vert, le groupe parlementaire du DP a fait le point lundi et s'est félicité de la rapidité et de l'efficacité avec lesquelles des mesures ont déjà été mises en place.

(SW avec Michèle Victor) - C'était l'heure du bilan lundi, pour les libéraux du DP. Quelques jours après le CSV, qui endosse son rôle de leader dans l'opposition, le parti libéral est revenu sur le travail accompli jusqu'à présent par le groupe parlementaire.

Le CSV endosse son rôle de leader dans l'opposition Les chrétiens-sociaux accusent le gouvernement Bettel d'être inactif dans les dossiers importants et de traiter avec arrogance le parlement. Les fichiers secrets de la magistrature et de la police violent le droit à l'oubli.

Eugène Berger, président de la faction s'est ainsi félicité que certains projets de l'accord de coalition ont déjà été mis en oeuvre. Dans son discours, dans lequel il mentionne une «session courte mais très intensive», il cite plusieurs exemples visant à illustrer la rapidité et l'efficacité avec lesquelles œuvre le nouveau Parlement.

Qualité plutôt que quantité

Il a ainsi évoqué le nouveau jour férié, la Fête de l'Europe, mais aussi le jour de congé supplémentaire et l'augmentation de 100 euros du salaire minimum. Sur ce dernier point, le député s'est également réjoui que cette augmentation ne se fasse pas exclusivement aux dépens des entreprises: pour lui, cela correspond à un vrai modèle de politique sociale-libérale.

Eugène Berger a précisé que le DP voulait se concentrer non pas sur la quantité des lois élaborées mais la qualité. «Il est important que les citoyens et les entreprises bénéficient des lois et que la justice sociale soit garantie», a-t-il souligné.

Investir et non épargner

Le président du groupe DP, Eugène Berger, se félicite des premiers actes du gouvernement. Photo: Gerry Huberty

Le budget 2019 a également été approuvé dans ce court laps de temps. Le chef de faction attire l'attention sur l'équilibre des finances publiques et sur le fait que la spirale de la dette a été rompue, bien que l'État luxembourgeois réalise actuellement des investissements importants - par exemple dans le secteur social, dans les transports ou dans la protection du climat.

Ici aussi, le DP souhaite se concentrer sur le fait qu'il est désormais important d'investir et non d'épargner.

Débat sur la numérisation

Le parti libéral a également attiré l'attention sur le fait que le Parlement traite également de débats de plus en plus vastes. Le DP voit ainsi une réelle opportunité pour le Luxembourg, en particulier autour de la discussion sur la numérisation.

Selon le parti, le pays pourrait devenir un pionnier pour l'ensemble de l'industrie informatique, en disposant de l'infrastructure nécessaire. D'après Eugène Berger, le secteur informatique pourrait devenir le nouveau minerai de fer du Luxembourg.

Pour l'avenir, les libéraux envisagent de continuer à se consacrer «avec plaisir» à la mise en œuvre de l'accord de coalition. «Cet accord reflète la position du parti libéral», a expliqué M. Berger. Dans les discussions sur la numérisation et la mobilité, il reconnaît presque un «copier-coller» du programme électoral du DP.

Mais doit-on s'inquiéter de l'avenir de la réforme fiscale 2.0? Aucun détail n'a encore été donné à ce sujet, hormis que l'équité de tous les citoyens doit être au premier plan.

Eugène Berger ne prend qu'une brève position sur la réforme constitutionnelle. Il regrette que le CSV, après une longue période de travail constructif et peu de temps avant d'atteindre l'objectif «refuse aux Luxembourgeois une nouvelle constitution moderne et valable pour tous les peuples». Toutefois, le DP veut s'en tenir à sa position.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.