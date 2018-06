Visites à guichet fermé pour "le phare de Gasperich" ce week-end

Les services de secours sont au centre de toutes les attentions cette semaine. Le service d'incendie et d'ambulance de la Ville de Luxembourg a présenté ce jeudi son rapport d'activités 2017. L'occasion également de revenir sur la campagne de sensibilisation #Respekt112 qui démarre et qui a pour but de réduire le nombre d'actes d'incivilités et de violence commis à l'encontre des agents.