Plus de 100 ans d'activité

Visite de la seule distillerie restante à Platen

Glenn SCHWALLER Depuis 1920, on distille de l'eau-de-vie dans la distillerie. Cet été, les visiteurs ont pu découvrir l'envers du décor.

«Après la guerre, il y avait 14 distilleries dans notre village, aujourd'hui nous sommes la seule», explique Luc Schreiber en faisant visiter la distillerie familiale Schreiber à Platen. Une visite qui fait partie du programme d'été de l'office du tourisme de la région Centre/Ouest, dans le cadre duquel de nombreux circuits sont proposés.

Cette distillerie est installée depuis plus de 100 ans dans la rue principale de la petite localité qui fait partie de la commune de Préizerdaul. Elle a commencé à fonctionner en 1920. Aujourd'hui, elle est donc exploitée par la troisième génération et se trouve entre les mains d'Alphonsine Schreiber-Trierweiler. Son fils, Luc, se charge de guider les visiteurs et se plonge brièvement dans l'histoire du lieu.

Autrefois, il y avait d'innombrables distilleries dans tout le pays, explique-t-il. En effet, de nombreux agriculteurs exploitaient leur propre distillerie. Aujourd'hui, ils n'ont souvent plus le temps de le faire, de sorte que plusieurs ont abandonné la production de leurs propres eau-de-vie et liqueur et qu'il ne reste plus que quelques distilleries dans le pays, dont celle de Platen.

«Tout est fait à la main»

«Nous sommes une petite entreprise», ne cesse de répéter Luc Schreiber lorsqu'il parle de la société familiale. Les grandes entreprises ont un tout autre équipement et ainsi de toutes autres possibilités. «Chez nous, tout est fait à la main», explique Schreiber.

Nous produisons avec ce que les fruits nous donnent. Dans le cas de la distillerie de Platen, il s'agit par exemple d'eau-de-vie de mirabelles ou de framboises. Les fruits utilisés pour la distillation proviennent des propres vergers de l'entreprise familiale. Les fruits sont amenés à la distillerie pour y fermenter pendant six à huit semaines. Seule une petite quantité de levure est ajoutée à la préparation.

Attention au noyau

Il faut faire la différence entre les fruits à pépins comme les pommes ou les poires et les fruits à noyau comme les prunes ou les mirabelles, car il faut veiller à ne pas endommager le noyau de ces dernières. Celui-ci contient de l'acide cyanhydrique toxique, dont la consommation peut entraîner des troubles de santé tels que des difficultés respiratoires ou des crampes.

C'est pourquoi de nombreuses distilleries en Allemagne ou en Autriche séparent le noyau du fruit à l'aide d'une machine afin d'éviter qu'il ne soit endommagé et qu'il ne provoque des problèmes de santé lors de sa consommation. «Mais au Luxembourg, ce n'est pas la règle», explique Luc Schreiber: «Cela nuirait au goût que nous voulons conserver».

Après la fermentation, le moût obtenu est chauffé dans la chaudière, le cœur de la distillerie. «Nous chauffons traditionnellement au bois», explique Luc Schreiber à propos de la procédure. «L'alcool monte ensuite sous forme de vapeur et arrive par un tuyau dans le refroidisseur, dans lequel se trouve de l'eau froide. L'alcool y est refroidi et ressort sous forme liquide.»

Pendant les mois froids

Après le premier passage, l'alcool n'est pas encore très fort. La procédure est donc répétée une seconde fois. «Cela rend l'alcool plus clair et plus fort», souligne Luc Schreiber.

La distillation a toujours lieu durant les mois d'automne et d'hiver. Lorsque l'on distille, il faut toujours en informer les douanes au préalable, indique Luc Schreiber. Ces dernières ont en outre le droit d'effectuer un contrôle de la distillerie à tout moment.

L'alcool a une force d'environ 60%, en ajoutant de l'eau, on arrive alors à 40 à 42%. Luc Schreiber

Une fois la distillation terminée, l'alcool est versé dans des récipients et stocké dans la cave qui se trouve juste à côté de la chaudière. Mais en plus de l'eau-de-vie de fruits, trois récipients de whisky se trouvent actuellement dans la salle de stockage de la distillerie Schreiber. «C'est un essai qui a vu le jour lors du lockdown», plaisante Luc Schreiber, qui rappelle que le spiritueux doit être stocké au moins trois ans : «Sinon, il ne peut pas être appelé whisky».

En ce qui concerne l'eau-de-vie de fruits, il faut encore y ajouter de l'eau avant de la consommer. «Sinon, l'alcool a une force d'environ 60%, en ajoutant de l'eau, on arrive alors à 40 à 42%», détaille Luc Schreiber. Le spiritueux est ensuite filtré et mis en bouteille.

Les spiritueux finis sont ensuite vendus ou servis dans le bistrot de l'entreprise. Celui-ci, avec son bar et ses tables, a été installé à quelques mètres de la distillerie.

