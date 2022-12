À partir de l'année prochaine, Mastercard mettra fin à la fonction Maestro. Que cela signifie-t-il pour les clients des banques luxembourgeoises et à quoi doivent-ils s'attendre?

Luxembourg 5 min.

Paiement par carte

Visa, Mastercard, débit ou crédit : quelles différences?

Uwe HENTSCHEL À partir de l'année prochaine, Mastercard mettra fin à la fonction Maestro. Que cela signifie-t-il pour les clients des banques luxembourgeoises et à quoi doivent-ils s'attendre?

La demande adressée à l'association des banques luxembourgeoises (ABBL) montre clairement à quel point la situation est confuse. En effet, celle-ci doit elle aussi faire des recherches plus précises lorsqu'elle est confrontée à la demande concernant la fin annoncée de la fonction Maestro sur la Mastercard.

«Il n'y a pas que de l'argent sale au Luxembourg» Ancien magistrat spécialisé dans les affaires d'évasion fiscale, de fraude et de blanchiment, Renaud Van Ruymbeke (70ans) publie «Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux». Un livre dans lequel le Luxembourg revient très souvent...

À partir du 1er juillet 2023, aucune nouvelle carte dotée de la fonction Maestro ne sera distribuée aux clients. L'entreprise Mastercard justifie cet arrêt par le fait que le service, introduit il y a un peu plus de 30 ans, n'est pas conçu pour le commerce en ligne. Les cartes qui seront encore en circulation à ce moment-là pourront toutefois être utilisées au-delà de cette date, jusqu'à l'expiration de leur durée de validité individuelle.

Qu'est-ce qui change pour les clients des banques luxembourgeoises ?

Selon l'ABBL, la BGL est actuellement la seule banque de détail du pays à émettre des cartes avec fonction Maestro. La plupart des banques utilisent V-Pay à la place. Pour les ménages luxembourgeois, la fin annoncée du service n'a donc guère d'importance. En ce qui concerne l'acceptation de la carte par les commerçants, rien ne change pour l'instant. Les banques commerçantes luxembourgeoises continueront à soutenir Maestro si elles le faisaient auparavant, selon l'ABBL.

Maestro ou V-Pay - quelle est la différence entre ces deux fonctions ?

V-Pay est la fonction de paiement de Visa et offre une fonctionnalité similaire à celle de son concurrent Mastercard. Alors que V-Pay, plus récent, est principalement conçu pour le marché européen, Maestro peut être utilisé dans le monde entier. Le logo de chaque carte indique la fonction dont elle dispose.

V-Pay ne fonctionne-t-il donc qu'en Europe ?

Oui, V-Pay fonctionne presque exclusivement en Europe, alors que Visa est valable dans le monde entier. C'est pourquoi la fonction V-Pay perd de plus en plus d'importance. «La plupart des banques migrent actuellement de V-Pay vers Visa Débit», explique Ananda Kautz, responsable de Digital Banking & Payments à l'ABBL. Selon elle, le processus est le même que pour Mastercard, où la carte Maestro a également été retirée du marché au profit de sa carte de débit Mastercard. Selon Kautz, la raison de l'abandon de V-Pay est la suivante : «V-Pay ne fonctionne pas dans l'e-commerce et n'est pas accepté en dehors de l'Europe. Ces restrictions n'existent plus avec Visa Débit».

Quelle est la différence entre une carte de débit Visa et une carte de crédit Visa ?

Comme pour une simple carte bancaire, le montant est immédiatement débité lors du paiement avec la carte de débit, alors que pour une carte de crédit classique, la banque accorde une limite de disponibilité et les paiements ne sont débités qu'en différé et de manière groupée à la fin du mois. La plupart des cartes de crédit proviennent de Visa et Mastercard, d'autres fournisseurs sont Diners Club ou American Express. Mais la Spuerkeess ne propose que des cartes Visa.

Les clients des banques restent prudents L'étude de l'ABBL et de la CSSF montre que la majorité des actifs restent détenus sur des comptes courants et des comptes d'épargne et confirme la tendance vers la digitalisation.

Les cartes de débit Visa sont acceptées dans plus de 200 pays et régions auprès de plus de 80 millions de commerçants, partout où il est possible de payer avec une carte de crédit Visa. En outre, les nouvelles cartes de débit Visa peuvent désormais être utilisées pour les achats en ligne ou les réservations sur Internet de la même manière que les cartes de crédit.

Ces cartes de débit sont reconnaissables au fait qu'elles disposent d'un numéro à 16 chiffres, tout comme les cartes de crédit. Il est donc souvent difficile de distinguer visuellement les cartes de débit des cartes de crédit. Mais on peut les reconnaître au fait que la désignation correspondante (Débit ou Crédit) est toujours imprimée, parfois au recto, parfois au verso.

Les cartes de débit et de crédit peuvent donc être utilisées de la même manière ?

Pas tout à fait. Même si les cartes de débit munies d'un numéro à 16 chiffres sont généralement acceptées sans problème lors des achats en ligne, des problèmes peuvent tout à fait survenir lors de vacances à l'étranger, selon l'association de protection des consommateurs. Pour fournir une caution lors de la réservation d'un hôtel ou d'une voiture de location, il est donc préférable d'avoir une carte de crédit dans ses bagages pendant les vacances.

Les virements instantanés sans frais bientôt généralisés dans l'UE? La Commission européenne veut obliger toutes les banques dans l'UE à proposer une offre de paiement instantané sans frais supplémentaires par rapport au virement classique, selon une proposition de législation présentée ce mercredi.

Une autre différence, et non des moindres, est la limite d'utilisation. Chez BGL, par exemple, la limite d'utilisation hebdomadaire de la carte de débit - à condition que le compte soit suffisamment approvisionné - est de 2.500 euros. En revanche, la limite d'utilisation de la carte de crédit dépend d'une part de la situation financière et d'autre part du type de carte de crédit. Outre la Visa Classic, la BGL propose trois variantes de Mastercard, Gold, Platinum et Elite, qui se distinguent par l'étendue des prestations.

Les méthodes de paiement comme Apple Pay ou Google Pay ont-elles encore besoin de cartes de crédit et de débit ?

La réponse est «oui». Avec ces méthodes de paiement, il n'est plus nécessaire de sortir une carte, il suffit d'approcher le smartphone ou la smartwatch dotée d'une fonction correspondante de l'appareil de contact. Toutefois, les données des cartes doivent d'abord être saisies dans Apple Pay ou Google Pay. Dans cette mesure, une carte est donc tout de même nécessaire - mais pas nécessairement sous forme physique.

Les banques échouent en matière de conseil durable Greenpeace a mené une enquête "sous couverture" pour tester la qualité du service offert par les banques luxembourgeoises aux clients qui souhaitent investir dans le respect du climat.

Les personnes qui demandent par exemple une carte de débit ou de crédit en ligne auprès de la Spuerkeess et qui souhaitent ensuite l'ajouter à Apple ou Google Pay ne doivent pas attendre que la carte leur soit envoyée. Selon les paramètres définis dans le système de la banque, la carte peut être utilisée immédiatement après la commande. Pour l'instant, l'ABBL ne dispose pas encore de données précises sur l'utilisation des nouvelles méthodes de paiement.

Comme l'explique Kautz, cette application représente jusqu'à présent moins de 5% au Luxembourg, tant en ce qui concerne le nombre de transactions que le volume des transferts d'argent. Cela s'explique surtout par le fait que les terminaux de contact correspondants sont encore loin d'être disponibles partout.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.