Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule entre Noertzange et Kayl. Sa voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser 50 mètres plus loin.

Luxembourg 7

Violente sortie de route près de Kayl

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule entre Noertzange et Kayl. Sa voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser 50 mètres plus loin.

(str/lc) - Une personne a été blessée lundi matin dans un accident de la circulation entre Noertzange et Kayl. L’automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture à 5h45 juste avant l'accès à l'autoroute A13.



7 Foto: Centre d'Intervention Dudelange

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Foto: Centre d'Intervention Dudelange Foto: Centre d'Intervention Dudelange Foto: Centre d'Intervention Dudelange Foto: Centre d'Intervention Dudelange Foto: Centre d'Intervention Dudelange Foto: Centre d'Intervention Dudelange Foto: Centre d'Intervention Dudelange

La voiture est sortie de la chaussée et a franchi le garde-corps. Elle a décollé, franchi une barrière et a fait plusieurs tonneaux. Le véhicule a terminé sa course 50 mètres plus loin, dans une haie.

Le conducteur a été blessé et transporté à l’hôpital de Esch-sur-Alzette, ont indiqué les secours intervenus sur place. Il a fallu plus d’une heure pour récupérer avec un câble l'épave du véhicule.