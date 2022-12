Le 30 novembre dernier, une violente bagarre a éclaté entre jeunes dans le parc du Galgenberg à Esch-sur-Alzette. Une enquête a été ouverte et a mené à l'interpellation d'un jeune, qui a été placé sous contrôle judiciaire.

La scène a été filmée

Violente altercation à Esch: un jeune interpellé

La scène avait choqué le 30 novembre dernier. Sur une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux et filmée dans le parc du Galgenberg à Esch-sur-Alzette, on peut voir une vingtaine d'adolescents, certains sacs sur le dos. Les images montrent notamment un jeune homme qui frappe violemment avec ses pieds la tête d’un autre jeune se trouvant par terre, après avoir été molesté auparavant par un certain nombre d’adolescents. Des coups de poing auraient également été donnés.

Les faits, particulièrement choquants, font l'objet d'une enquête par la section protection de la jeunesse du service de police judiciaire, qui a été chargée d'identifier les individus. «L’un d’entre eux, plus précisément l’auteur des coups de pied, fait actuellement l’objet d’une instruction judiciaire» rapporte le Parquet dans un communiqué publié ce mercredi. Sur réquisitoire du Parquet et décision du juge d’instruction, il été interpellé le 13 décembre dernier. Il a été déféré devant le juge d'instruction le lendemain, le 14 décembre.

«A la suite de l’inculpation et de l’interrogatoire, le juge d’instruction a placé la personne concernée sous contrôle judiciaire en imposant certaines conditions», informe le ministère public.

Inculpé pour coups et blessures volontaires

Les chefs d’inculpation retenus à l'encontre de l'adolescent sont «coups et blessures volontaires et destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui.»

Reste encore maintenant à la section protection de la jeunesse du service de police judiciaire à identifier le reste des participants à cette altercation brutale et à déterminer ce qui a provoqué cette violente dispute.

Le Parquet rappelle qu'une enquête est systématiquement ouverte pour de tels faits et que ceux-ci sont susceptibles de connaître une réponse pénale lourde de conséquences.

