De nombreux hommes et femmes ont défilé en lutte contre les violences faites aux femmes ce samedi à Luxembourg, comme dans une cinquantaine de villes.

Luxembourg 18

Violences faites aux femmes: le Luxembourg s'engage

De nombreux hommes et femmes ont défilé en lutte contre les violences faites aux femmes ce samedi à Luxembourg, comme dans une cinquantaine de villes.

Une marche contre les violences faites aux femmes a eu lieu ce samedi à Luxembourg, en écho à celle qui se déroulait à Paris et dans une cinquantaine d'autres villes en Europe.

Féministes et gilets jaunes dans les rues de Paris ce samedi Des milliers de personnes sont attendues ce samedi à Paris et dans une cinquantaine de villes en France pour dire «stop» aux violences contre les femmes. Le Luxembourg se fait aussi entendre sur ce thème à travers sa "semaine orange".

Le cortège est parti vers 11h du Glacis et a défilé jusqu'à la Chambre des députés. Tout d'orange vêtus, les manifestants entendent lutter contre les violences faites aux femmes.

18 Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes à Luxembourg. Photo: Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé Marche contre les violences faites aux femmes - Foto : Pierre Matgé/Luxemburger Wort Pierre Matgé

(wel/trad AF) - "Lët'z say no to violence against women": c'est avec ce slogan que le Luxembourg a pris part pour la seconde fois à la Orange Week. Elle a été initiée en 2008 par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, qui a déclaré: "La violence contre les femmes, qui impose un tribut exorbitant à l'humanité tout entière, ne sera jamais acceptable."

La violence contre les femmes appelle une action immédiate. Un regard sur les statistiques suffit pour s’en convaincre: la probabilité est qu’une femme sur trois sera battue, forcée d’avoir des rapports sexuels ou maltraitée d’une façon ou d’une autre au cours de sa vie." (l'intégralité du discours: www.un.org)

De fait, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes estime le coût annuel de la violence à l'égard des femmes au Luxembourg à 113 millions d'euros.

Les organisateurs de Zonta International et du Conseil national des femmes CNFL ont élaboré un programme coloré et varié. Du 15 novembre au 5 décembre, des bâtiments du Luxembourg seront illuminés en orange, des expositions, conférences, projections de films et des débats sont proposés. Plus d'informations sur la page Facebook de soutien au mouvement Lëtz say no to violences against women.