Le dernier week-end de janvier propose également une plongée dans le Jurassique grâce au Musée national d'histoire naturelle alors que les sportifs seront à la fête avec la 22e édition de l'Euro-Meet qui se déroule jusqu'à dimanche à la piscine de la Coque. Pour les amateurs de livres, c'est à Cessange qu'il faudra se rendre.

Vintage et baroque au menu du week-end

Les monstres marins au mnhn

Le Musée national d'histoire naturelle propose une exposition exceptionnelle ce samedi et dimanche avec les «Jurassic Sea Monsters Days». Simolestes keileni fut un des plus grands pliosaures jamais trouvés. Une mâchoire inférieure presque complète et une partie du squelette postcrânien furent trouvés dans les années 80 à Montois-la-Montagne en Lorraine. Exposé une première fois lors de l'exposition «Unexpected Treasures» en 2018, une reconstitution de la tête du monstre jurassique vient d'être réalisée par un atelier spécialisé. Elle sera exposée à côté du fossile original quand ce dernier intégrera maintenant pour de bon les expositions permanentes. La journée de samedi sera consacrée à l'installation officielle du fossile entre 16 et 17h. Dimanche le musée organisera un concours de dessin pour les enfants et un atelier sur le moulage d'une dent de monstre marin de 15h à 17h. La section de paléontologie du Musée national d’histoire naturelle organisera des visites guidées autour de l'arrivée de ce fossile exceptionnel et de sa reconstitution imposante dans les expositions permanentes.

L'Euro-Meet sur la route de Tokyo

C'est le rendez-vous incontournable pour les fans de natation. Pour sa 22e édition, les organisateurs de la manifestation sont parvenus à attirer des pointures internationales de la natation.

Le Français Florent Manaudou (champion olympique sur 50 m nage libre à Londres), la Suédoise Sarah Sjöström (médaillée d'or à Rio et détentrice de plusieurs records du monde et titres mondiaux), la Hongroise Katinka Hosszum, qui défendra trois médailles d'or l'été prochain à Tokyo ou encore le Brésilien Bruno Fratus se produiront jusqu'à dimanche dans les installations de la Coque. De vendredi à dimanche, l'Euro Meet va régaler les fans de la discipline. De plus, cette manifestation est qualificative pour les JO 2022. En cas de minima olympique, l'athlète décrochera son ticket pour Tokyo.

Le livre s'expose à Cessange

Le «Bichermaart 2020 zu Zéisseng» se déroule ce samedi 25 entre 14 et 19h et ce dimanche 26 entre 9h30 et 18h au Centre culturel de Cessange. Ce marché du livre d'occasion comblera les amateurs du genre. C'est aussi une belle façon de donner vos livres pour la bonne cause et de leur offrir une seconde vie. Les bénéfices des ventes sont destinés à offrir aux enfants l'accès aux études et aux formations.











La mode vintage à Luxexpo-The Box

Né à Mayence en Allemagne, le concept VinoKilo est arrivé au Luxembourg et s'est rapidement trouvé un public. Ce samedi entre 9 et 18h, les portes de Luxexpo s'ouvriront aux amoureux du vintage. Le principe est on ne peut plus simple, les visiteurs choisissent leurs vêtements ou accessoires au prix de 40 euros/kilo. L'ambition des organisateurs est d'empêcher que de nombreux vêtements se retrouvent à la poubelle.

Les maîtres du baroque espagnol au mnha

Le Musée national d'histoire et d'art vous propose de découvrir l'art espagnol du 17e siècle. Une occasion unique de se familiariser avec cet aspect méconnu du Siècle d'or espagnol et de découvrir un art baroque entièrement au service de la foi. Outre des peintures de maîtres renommés, un lot de huit sculptures de Pedro De Mena constitue le point d'orgue de l'exposition qui est visible jusqu'au 18 octobre. Les portes sont ouvertes ce samedi et dimanche de 10 à 18h. Entrée: 7 euros, gratuit pour les moins de 26 ans.

