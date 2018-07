Quatre contrôles de police simultanés se sont déroulés ce dimanche sur les autoroutes A4 et A6 et ont conduit au retrait de vingt permis.

Vingt permis de conduire confisqués!

Quatre contrôles de police simultanés se sont déroulés ce dimanche sur les autoroutes A4 et A6 et ont conduit au retrait de vingt permis.

Un contrôle routier de grande ampleur a eu lieu dimanche matin au même moment sur les autoroutes luxembourgeoises. Sur l'A6 aux sorties Mamer et Windhof et parallèlement sur l'A4 aux sorties Pontpierre et Leudelange.

Au total, 778 conducteurs ont subi un test d'alcoolémie. Dans 50 cas, le test s'est avéré positif.

Dans 35 cas, des automobilistes ont écopé de PV et 15 amendes ont été distribuées. Vingt permis de conduire ont été confisqués. Ces contrôles avaient été ordonnés par le Parquet.