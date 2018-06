Stroossemaart et vide-grenier sont au programme de ce week-end à Luxembourg-Ville. L'occasion de faire de bonnes affaires.

Ville de Luxembourg: «Stroossemaart» et vide-grenier ce week-end

Stroossemaart et vide-grenier sont au programme de ce week-end à Luxembourg-Ville. L'occasion de faire de bonnes affaires.

Ce samedi, le traditionnel «Stroossemaart» animera les rues de la capitale entre 8 heures et 19 heures.

Lors de cette manifestation, qui réunit les commerces de la Ville-Haute ainsi que du quartier de la Gare, l'ensemble du périmètre sera réservé aux chalands. A cette occasion, des centaines de commerçants se mobiliseront dans une ambiance festive afin de proposer une grande variété de bonnes affaires et bien sûr de nombreuses possibilités de se restaurer sur place.

Afin de permettre un bon déroulement du «Stroossemaart», les principales rues au cœur du centre-ville ainsi que du quartier commerçant de la gare seront fermées à la circulation et au stationnement et certaines légères modifications du transport public seront en vigueur, à savoir :

City Shopping Bus: en raison du barrage de certaines rues, l’itinéraire «étendu» des samedis du City Shopping Bus ne pourra pas être assuré. Ainsi, les arrêts Forum Royal, Hällepull, Cathédrale, Kasinosgaass et Beaumont seront supprimés et remplacés par un arrêt unique installé provisoirement dans l’avenue Jean-Pierre Pescatore, en face des Bains municipaux.

Ligne 19: au quartier de la Gare, l’arrêt Al Avenue sera supprimé et remplacé par l’arrêt Paris/Zitha quai 1 (avenue de la Liberté). Tous les arrêts au centre-ville (F.D. Roosevelt, Hällepull, Cathédrale, Kasinosgaass et Badanstalt) seront supprimés et remplacés par l’arrêt unique Hamilius quai 1 (bd Royal).

Lignes 3 et 30: en direction de Bonnevoie, l’arrêt Paris/Zitha quai 4 sera supprimé et remplacé par l’arrêt Heinrich Heine (rue Heine). En direction du centre-ville, l’arrêt Wallis (quai 2) sera supprimé et remplacé par un arrêt provisoire au boulevard d’Avranches.

Lignes 5, 6 et 15: en direction de Bonnevoie, l’arrêt Paris/Zitha quai 4 sera supprimé et remplacé par l’arrêt Heinrich Heine (rue Heine). En direction du centre-ville, l’arrêt Wallis (quai 3) sera supprimé et remplacé par un arrêt provisoire au boulevard d’Avranches.

Tous les parkings resteront accessibles pendant toute la durée de la manifestation.

Parking «Place de l’Europe» et «Fort Wedell» gratuits le samedi.



A l'occasion du «Stroossemaart», le parking «Fort Wedell», disposant de 310 places, sera exceptionnellement gratuit également le samedi.

Vide-grenier et ouverture dominicale des magasins ce dimanche

À l'occasion du prochain vide-grenier et de l'ouverture dominicale des magasins de la Ville-Haute et du quartier de la Gare le dimanche, les transports en commun sur le territoire de la capitale énumérés sur busgratuits.vdl.lu sont gratuits, notamment le réseau des autobus (lignes 1-32), la ligne de tram, tout comme certaines lignes RGTR.

Parkings et navettes bus

Parking Glacis - City Shopping Bus

Le City Shopping Bus, navette gratuite reliant le parking Glacis à la rue Beaumont, emprunte un circuit étendu les dimanches à ouverture dominicale des magasins et dessert au centre-ville outre l’arrêt Beaumont également les arrêts Forum Royal, Hällepull, Cathédrale et Kasinosgaass. Il part toutes les 7-8 minutes entre 13h30 et 18h30.

P+R Bouillon

La ligne 1/125 part dès 12h49 toutes les 10 minutes du parking Bouillon (ouvert également les week-ends) vers le quartier de la Gare et le centre-ville ; pour le retour, les départs se font dès 13h05 et jusqu’à 18h35 depuis l’arrêt Hamilius quai 2 (bd Royal) en direction du P+R Bouillon.

Parking Stade

À noter aussi que les dimanches à ouverture dominicale / vide-grenier, le parking « Stade », gratuit les samedis et dimanches, est desservi par les lignes 22 et 28 environ toutes les 15 minutes à partir de 12h57

du Stade vers le centre-ville (arrêt Hamilius quai 2) et la Gare. Les retours se font entre 13h12 et 18h31 depuis la Gare, et entre 13h18 et 18h37 depuis le centre-ville (arrêt Monterey quai 2) vers le parking « Stade ».

Parking Schuman

Le parking Schuman, disposant de 400 places, est gratuit les samedis et dimanches, excepté pendant la Schueberfouer. L’arrêt de bus Fondation Pescatore situé à proximité du parking et desservi à intervalles réguliers par les lignes de bus 1/125, 2, 8, 16, 18 et 20, permet aux visiteurs de se rendre aisément au centre-ville.

