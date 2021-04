Alors que les cultures étaient en fleurs, de récents coups de froid ont été ressentis. Mais les producteurs de raisin et de fruits du Luxembourg ont évité la catastrophe qui frappe leurs homologues français.

Vignes et cultures ont échappé aux gelées

Patrick JACQUEMOT

Le gouvernement français a décidé de débloquer une enveloppe exceptionnelle d'un milliard d'euros pour soutenir ses agriculteurs. Motif de cette aide d'urgence : les ravages d'un récent épisode de gelées qui a ravagé la production dans une majorité de régions. Vignes ravagées, arbres fruitiers «cramés», betteraves gelées, champs de colza ou de betteraves impactés : plusieurs centaines de milliers d'hectares de cultures ont ainsi été impactés. Ouf, au Grand-Duché, il n'est question que de «légers dommages».

Le constat, rassurant, vient d'être dressé par le ministre de l'Agriculture. Un Romain Schneider (LSAP) notant toutefois que certains cépages précoces, dont les fleurs avaient déjà commencé à fleurir, ont pu être concernés. C'est le cas d'une partie des vignes de chardonnay, muscat ou gewurztraminer. Mais rien de significatif sur ces pieds qui recouvrent 75 hectares de parcelles sur les 1.280 hectares de vignobles luxembourgeois.

Reste que jusqu'à la fin du mois, nul n'est à l'abri d'un nouvel épisode matinal de températures négatives. Mais le ministre de l'Agriculture rappelle que sur les 41 vignerons professionnels et 130 non professionnels du pays, plus de la moitié ont assuré leur vignoble contre le gel.

Concernant les exploitations fruitières, là encore, le ministère n'a pas eu de remontées préoccupantes. Certains cerisiers ont bien été mis à mal, ainsi que des pommiers là aussi en fleurs mais la récolte 2021 n'est pas compromise. Là encore, la profession est majoritairement couverte par une assurance pour parer aux pertes dues à un coup de froid inattendu.

