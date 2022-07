MeteoLux place le sud du pays en vigilance jaune ce dimanche après-midi, en raison des températures attendues.

Fortes chaleurs

Vigilance jaune dimanche, jusqu'à 38°C mardi

Pascal MITTELBERGER MeteoLux place le sud du pays en vigilance jaune ce dimanche après-midi, en raison des températures attendues.

Si la journée de samedi est classée verte par MeteoLux, avec des températures maximales comprises entre 24 et 28°C selon les endroits, il en sera autrement dimanche. Le thermomètre va encore grimper, et dépasser la barre des 30°C. Un seuil qui conduit MeteoLux à placer le sud du pays en vigilance jaune dimanche, de 14h à 20h.

Ces fortes chaleurs vont continuer à régner lundi et mardi, avec des pics au-dessus des 35°C selon les prévisions de MeteoLux. 38°C sont même annoncés mardi dans l'après-midi. D'autres épisodes de vigilance sont donc attendus.





Sensibilisation de la population

Au Luxembourg, au cours d'une semaine déjà marquée par un épisode jaune mercredi et alors que se profile cette deuxième vague de chaleur estivale, l'approvisionnement en eau potable du pays est dans une «situation précaire» a alerté le ministère de l'Environnement, appelant aux bons gestes des citoyens.

Le CGDIS, quant à lui, a sensibilisé la population à se préparer à l'éventualité d'une augmentation du nombre de feux de végétation, voire de forêt, avec là encore des bons comportements à respecter pour éviter d'en arriver à ce genre de situations.

Enfin, le ministère de la Santé a lui aussi communiqué une série de recommandations pour les personnes, notamment les plus fragiles, sur son compte Twitter ainsi que sur son site internet.

Incendies dans le sud de l'Europe

Ailleurs en Europe, la situation est identique voire extrême. La péninsule ibérique et le sud-ouest de la France restent en proie à des incendies ravageurs et à des températures suffocantes, tandis que, plus au nord, le Royaume-Uni est passé en alerte rouge, craignant des températures jamais atteintes.





