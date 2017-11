(MF) – Les premiers flocons ont déjà été photographiés au Préizerdaul, dans le canton de Redange-sur-Attert, mercredi matin. Alors que Meteolux avait dans la matinée lancé un «avis de neige» pour le nord du Luxembourg ce soir, le nouvel avis émis ce mercredi après-midi prévoit des chutes de neige sur tout le pays à partir de 17 heures et jusqu'à jeudi soir 23 heures.

Ce ne sont pas les premiers flocons luxembourgeois. L'hiver avait déjà fait une brève mais remarquée incursion dans le Nord du pays voilà dix-sept jours.

Photo: Charles Reiser

Le portail météo officiel du ministère du Développement durable annonce des «chutes de neige surtout ce mercredi après-midi et ce mercredi soir et jeudi à partir de la fin de la matinée. Un cumul entre 2 cm au sud et 4 cm au nord du pays est prévu, voire un peu plus sur les hauteurs des Ardennes».

Les automobilistes sont prévenus. Les routes risquent d'être glissantes suite aux chutes de neige et aux températures légèrement négatives.

D'après les prévisions de Météolux, les températures négatives vont s'installer nuitamment et pour plusieurs jours sur le pays. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le mercure devrait osciller entre 1°C et -1°C. Il descendra progressivement jusqu'à -6°C d'ici dimanche.



La couleur jaune de l'«avis de neige» lancé ce mercredi indique un niveau de «danger potentiel». C'est le 2e niveau de couleur sur une échelle de 4 couleurs (rouge, orange, jaune, vert).