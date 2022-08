Des températures allant jusqu'à 32 degrés sont attendues ce mardi après-midi dans le sud du Luxembourg.

Vigilance jaune à la chaleur dans le sud du pays ce mardi

La chaleur va faire son retour cette semaine. Un anticyclone centré au sud-ouest de l'Irlande va en effet diriger de l'air sec et de plus en plus chaud vers le Luxembourg. MeteoLux a d'ailleurs émis une vigilance jaune pour avis de chaleur concernant ce mardi après-midi, dans le sud du pays. Des températures maximales entre 30 et 32 degrés sont attendues, avec un temps largement ensoleillé et sec.

Un ensoleillement record en juillet au Luxembourg Le soleil n'a jamais autant brillé qu'au mois de juillet 2022 au Luxembourg. C'est ce que révèle le dernier rapport mensuel de MétéoLux. Pour autant, le record de température n'a pas été atteint.

Cette météo chaude et clémente sera encore au menu pour les jours suivants. Le soleil brillera généreusement jusqu'au week-end prochain. Des températures jusqu'à 30, 31 degrés sont attendues. Il ne devrait toutefois pas y avoir de gros pics de chaleur.

Le temps sec devrait perdurer après le 15 août avec des températures qu'on annonce cependant plus respirables.

Jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest de la France

En France, les météorologues ont confirmé qu'une canicule serait probable sur de nombreuses régions en seconde moitié de semaine et elle devrait durer jusqu'à dimanche. Des températures pouvant aller jusqu'à 40 degrés sont attendues dans le sud-ouest.

La Belgique va également suer dans les prochains jours. L'Institut Royal Météorologique a émis un avertissement jaune puis orange pour cette semaine qu'on prédit comme «la plus chaude de 2022».

Les maxima dépasseront la barre des 30 degrés dans la plupart des régions en milieu de semaine. En fin de semaine, ils pourraient même approcher, voire dépasser, les 35 degrés.

