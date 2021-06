Face à la multiplication récente des infections liées au variant delta, le gouvernement annonce vendredi soir l'obligation faite aux voyageurs ayant séjourné outre-Manche de réaliser un test «dans les plus brefs délais». L'obligation de quarantaine stricte fait aussi son apparition.

Vigilance accrue pour les voyages depuis le Royaume-Uni

L'appel à la vigilance lancé mercredi autour du variant delta par Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) résonne fortement ce vendredi. Dans un communiqué commun publié vendredi soir, ministères des Affaires étrangères et de la Santé informent de la mise en place de «nouvelles mesures sanitaires complémentaires» applicables pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni.

Justifié par la propagation récente de la souche indienne du SARS-CoV-2 dont «la transmissibilité semble augmentée», le renforcement du dispositif sanitaire au Luxembourg s'appliquera entre le 7 et le 30 juin prochain pour tout personne ayant séjourné outre-Manche «dans les 14 jours précédant son arrivée sur le territoire luxembourgeois». Concrètement, le gouvernement impose à ces voyageurs l'obligation de se soumettre à un test «dans les plus brefs délais». Et ce, quelle que soit la durée du séjour et quel que soit le moyen de transport utilisé.

A compter de lundi, les personnes concernées devront «se mettre en quarantaine stricte pendant sept jours avec obligation de se soumettre à un deuxième test à partir du sixième jour de quarantaine», précise le communiqué qui indique qu'en cas de refus, de l'une ou l'autre mesure, la période d'isolement complet sera porté à 14 jours. Les personnes concernées se voient également imposer le fait de se déclarer auprès de l'inspection sanitaire afin de réaliser un suivi et un traçage renforcé.

Si le Royaume-Uni n'enregistre qu'un nombre restreint de décès ces derniers jours, le pays affronte à nouveau une hausse du nombre de contaminations, avec plus de 3.400 cas quotidien en moyenne en ce début juin, alors que le pays avait enregistré moins de 1.400 cas début mai. Si les vaccins apparaissent comme efficaces contre cette souche B.1.617, selon l'OMS, ils ne le sont qu'à la seule condition d'avoir reçu la totalité des doses nécessaires. A ce jour, moins de la moitié de la population britannique se trouve dans ce cas.

