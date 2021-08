A défaut de se prononcer déjà sur la nécessité du masque en classe, la ministre de la Santé a indiqué que les dépistages se poursuivraient dans les écoles et lycées dès septembre et «au moins jusqu'en décembre».

Les tests rapides resteront en place à la rentrée

Patrick JACQUEMOT A défaut de se prononcer déjà sur la nécessité du masque en classe, la ministre de la Santé a indiqué que les dépistages se poursuivraient dans les écoles et lycées dès septembre et «au moins jusqu'en décembre».

Jusqu'au dernier jour de cours, le covid se sera glissé dans les établissements du pays. Ainsi, pour l'ultime semaine de classe, le ministère de l'Education avait-il encore relevé 226 cas positifs dans les rangs. Et même si les élèves auront eu le temps d'oublier les joies des tests rapides durant leurs congés, ils vont vite devoir reprendre cette habitude. En effet, Paulette Lenert (LSAP) a été claire sur le sujet, mercredi en conférence de presse : les dépistages rapides redémarreront bien à la rentrée.

Le grand oral du ministre de l'Education Pour la rentrée, Claude Meisch espère que la moitié des élèves seront vaccinés contre le covid. Un soulagement mais qui n'empêche pas le ministre de l'Education d'envisager bien des scénarios pour la prochaine année scolaire. Interview.

Le risque de contamination au virus risquant d'être toujours présent le 15 septembre et dans les semaines à venir, la ministre de la Santé a d'ores et déjà averti que le dispositif serait maintenu «au moins» jusqu'à la fin de l'année. Sachant qu'après une phase-test, la mesure avait été déployée à l'échelle nationale à compter d'avril dernier.

Les tests rapides mis en place dans le fondamental, le secondaire et en centres de compétences, ont pour but de permettre la détection rapide (et donc le placement à l'isolement) des nouveaux cas positifs. Cela afin d'éviter toute création de cluster dans les établissements (et pénaliser un enseignement loin d'être facile en cette période sanitaire bousculée) mis aussi au sein des familles.

Cependant, quand la cloche sonnera la fin des vacances, une ''surprise'' pourrait attendre les élèves. En effet, la direction de la Santé teste actuellement une nouvelle forme d'analyse basée sur le prélèvement salivaire. Cette opération pilote se déroule depuis le 9 août à la station du Large Scale testing d'Howald. Elle pourrait se traduire par le remplacement des prélèvements nasaux par de plus simples analyses de crachats. Une méthode plus facile à mettre en oeuvre notamment auprès des plus jeunes.

