Le rythme semestriel reprendra à la rentrée

Patrick JACQUEMOT Le ministre de l'Education confirme que l'année scolaire à venir ne sera pas rythmée par trimestres. Un tempo encore trop stressant pour des élèves toujours sous la pression des aléas covid.

Depuis novembre 2020, l'organisation scolaire au Luxembourg bat selon un nouveau rythme. Oubliés les trimestres, bonjour les semestres dans le secondaire. A l'époque, Claude Meisch (DP) avait justifié ce choix en estimant que ce cadencement «enlevait une certaine pression» à des écoliers et lycéens déjà confrontés au chaos covid. Et c'est le même argument qui prévaudra pour la reprise des cours, le 15 septembre, et le restant de l'année scolaire a fait savoir le ministre de l'Education nationale.

Le rythme du semestre s'imposera donc pour cette session 2021-2022, pour toutes les classes de l’enseignement secondaire, mais pas pour les plus jeunes du fondamental.

Une seule exception sera a priori consentie, et concernera les écoles avec «voie de préparation» pour les élèves en difficulté. Celles-ci pourront «décider par elles-mêmes» de leur propre rythme de contrôle des apprentissages. En cours d'année, le ministre promet «une vaste consultation» avec tous les partenaires de l'école au sujet de cette organisation générale.

Mais avant cela, place aux cours de rattrapage. En effet, à compter du 30 août prochain, pour les jeunes des cycles 2.2, 2.3, 4.1 et 4.2, un accueil avec remise à niveau va être mis en place.

