Pas moins de 285 demandes d'ouverture de pétition auront marqué l'année parlementaire qui s'achève. Un dispositif qui influence le travail des députés et du gouvernement depuis 2014.

Luxembourg 3 min.

Vie démocratique

Déjà près de 1.500 pétitions validées par la Chambre

Cet automne, une nouvelle pétition fera l'objet d'un débat public à la Chambre. L'échange portera cette fois sur le possible octroi de deux jours de dispense de travail par mois pour les femmes qui ont leurs règles. Et à l'exemple de cette pétition 1865, six autres réclamations soulevées par des citoyens (et soutenu par a minima 4.500 signataires) ont engendré une discussion entre requérants, députés et ministres concernés par les sujets abordés.

Aussi, à l'heure de présenter le traditionnel bilan de la commission des pétitions, sa présidente Nancy Arendt (CSV) pouvait-elle réaffirmer que, sept ans après le dépôt de la première pétition publique, le système reste bien «un outil de participation démocratique». En témoigne d'ailleurs l'attrait pour ce dispositif qui, en douze mois, a nécessité à la commission d'étudier 285 dépôts d'interpellation, et d'en valider 159 comme pétition publique et 14 comme pétition ordinaire. Avec notamment comme limite d’acceptabilité que le texte ne soit ni injurieux, ni discriminant.

Bien sûr, la situation sanitaire aura marqué cette session 2020-2021. Avec d'un côté un peu moins de demandes reçues que l'an passé, mais aussi une nette tendance à soulever des problématiques en lien avec le covid. Levée du couvre-feu, doutes sur la vaccination ou arrêt du port du masque pour les écoliers étant deux exemples significatifs des demandes exprimées. Sachant que parmi les thèmes dominants figurent toujours en bonne place : société/famille, travail/emploi et la problématique de la mobilité.

Aux yeux de Nancy Arendt, il est important que chaque député soit bien attentif aux sujets soulevés par les pétitionnaires. Car qu'elles aient ou non atteint le seuil des 4.500 soutiens, toutes restent des marqueurs de l'état d'esprit du pays. Ses attentes, ses oppositions, ses espérances. Et la présidente de la commission de rappeler que certains sujets n'ont pas attendu d'être adoubés par la vox populi (notamment via le nouveau site petition.lu) pour être pris en compte par les élus.



Ce fut le cas des réclamations autour du congé paternité, de la taxe de 3% sur les produits hygiéniques, de la sévérité des sanctions à l'égard des auteurs de dépôts sauvages de déchets («littering») ou encore de la mise en place du tiers payant généralisé. «Ces idées étaient soulevées dans des pétitions publiques et elles ont été reprises par les différents ministères concernés.»

