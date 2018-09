Le réseau de vidéosurveillance du quartier de la gare va bientôt s'agrandir, selon le ministre de l'Intérieur, Etienne Schneider. De nouvelles caméras y seront installées à partir de fin 2018, puis en 2019.

Vidéosurveillance: bientôt de nouvelles caméras à Luxembourg-Gare

À l'automne 2018, une première phase de la zone Gare verra s'étendre le réseau de vidéosurveillance de Luxembourg.

De nouvelles caméras seront installées rue Glesener et rue Adolphe Fischer. Le ministre précise que «la Police dispose déjà des connexions nécessaires à certains endroits et des caméras de surveillance correspondantes».

Pendant l'année 2019, les caméras s'inviteront place de Strasbourg, rue 1900, rue du Commerce, rue du Fort Wedell, rue Wilson et rue des États-Unis.

«Il est évident que tous les délais de travaux et d'installation sont dépendants de la réalisation des travaux d'infrastructure (fibres optiques et électriques, génie civil...)», rappelle Etienne Schneider.

D'autres zones seront également concernées par l'étendue de la vidéosurveillance, bien que se situant en dehors de Luxembourg-Gare: la passerelle à vélos sous le pont Adolphe, par exemple, ou encore le quartier de Bonnevoie.

Un planning détaillé de la mise en service dans les autres rues sera établi pendant le mois de septembre 2018, et sera communiqué en temps et en heure par «les services compétents de la ville de Luxembourg, des Ponts et Chaussées et la Police grand-ducale».